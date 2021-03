Regulador europeu passa multas de 3,7 milhões à Moody´s

© JOEL SAGET/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Março, 2021 • 09:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários (ESMA) impôs uma multa total de 3,7 milhões de euros a cinco entidades da agência de rating Moody's por conflito de interesses na emissão de notas a instituições nas quais tinham participações.

A maior multa, de 2.735.000 euros, foi para a subsidiária da Moody's no Reino Unido, mas também sofreram sanções as que a agência de rating tem na Alemanha (340.000 euros), França (280.000 euros), Espanha (174.000) e Itália (174.000), precisou a ESMA numa declaração divulgada esta terça-feira.

No Reino Unido, critica-se sobretudo a emissão de novas classificações para entidades nas quais a subsidiária da Moody´s ultrapassou 10% da propriedade ou dos direitos de voto, é membro do conselho de administração ou do órgão de supervisão.

Também é apontado o facto de não ter reportado adequadamente os conflitos de interesse, o que aconteceu em 206 casos para 65 entidades.

Em França e na Alemanha, Itália e Espanha, a Moody"s também não divulgou adequadamente informações sobre conflitos de interesse em 72 casos para 36 entidades.