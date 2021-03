Regulador propõe aumento de 0,8% no preço do gás natural

Gás Natural © João Silva/Global Imagen

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propôs um aumento de 0,8% nas tarifas de gás natural para os clientes finais do mercado regulado. Em comunicado, o regulador explica que esta proposta de aumento resulta da "perspetiva de subida no custo de aprovisionamento do gás natural".

Esta proposta, que se destina aos preços de venda de gás natural a clientes finais do mercado regulado, com consumos inferiores ou iguais a 10 mil m3/ano [metros cúbicos por ano], será submetida a parecer do Conselho Tarifário (CT) e de algumas outras entidades, sendo que, até 1 de junho, a ERSE tomará a decisão final quanto ao tarifário que estará em vigor a partir de 1 de outubro e até 30 de setembro de 2022.

Este aumento terá efeito nos cerca de 245 mil consumidores que permancem, ainda, no mercado regulado do gás natural, correspondentes a cerca de 2% do consumo nacional, diz o regulador.

Em termos práticos, indica a ERSE, que um casal sem filhos, com um consumo tipo de 138 metros cúbicos por ano, terá um agravamento de oito cêntimos na sua fatura mensal, que passará a ser de cerca de 10,94 euros. Já um casal com filhos e um consumo tipo de 292 metros cúbicos por ano, verá a sua fatura crescer 15 cêntimos por mês, para 20,31 euros em média.

No que às tarifas de acesso às redes diz respeito - componente do preço que é paga de forma igual por todos os consumidores, quer estejam em mercado regulado ou livre -, a variação prevista é de uma redução, que varia entre os 0,9% para os clientes de baixa pressão com consumos iguais ou superiores a 10 mil metros cúbicos anuais e 1% para consumos superiores a essa fasquia. Já para os clientes empresariais, a descida das tarifas de acesso às redes vai dos 3,2% para os clientes de média pressão aos 29,3% nos consumidores de alta pressão.

"Apesar da redução da tarifa de acesso às redes, perspetiva-se uma subida no custo de aprovisionamento do gás natural, o que justifica o acréscimo nas tarifas transitórias de venda a clientes finais", aponta a ERSE no seu comunicado, sublinhando que, "tendo em conta as sucessivas reduções de preços nos anos anteriores, a variação acumulada da tarifa transitória de venda a clientes finais para clientes domésticos de gás, registou uma redução de 8% nos últimos cinco anos".