Regulador vai controlar preços dos combustíveis durante a greve

A partir de 12 de agosto, a realizar-se a greve convocada pelos sindicatos de motoristas de matérias perigosas (SNMMP) e de mercadorias (SIMM), a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) vai monitorizar “de forma aprofundada da evolução dos preços médios de venda ao público dos combustíveis rodoviários registados junto do balcão único”.

Em comunicado, o regulador dos combustíveis defende que, apesar de o setor se caracterizar pelo seu mercado livre, “decretada a crise energética, tal implica a implementação de condições excecionais para abastecimento dos postos de combustível em território nacional”. Esperando que a uma eventual crise energética impulsione o aumento do preço dos combustíveis, a ENSE destaca a importância de um “especial acompanhamento” da evolução dos preços.

A par da disponibilização diária da evolução do preço médio, em comparação com o preço de referência da ENSE, o regulador vai publicar também a “monitorização dos preços médios por distrito e uma avaliação diária dos preços praticados pelos postos de Portugal continental” e, ainda, a lista dos postos de abastecimento que procedem ao aumento dos preços, “sem qualquer justificação que não sejam as condições de mercado”.

Com início marcado para 12 de agosto, por tempo indeterminado, esta greve ameaça parar o país em pleno mês de agosto, uma vez que vai afetar todas as tipologias de transporte de todos os âmbitos e não apenas o transporte de matérias perigosas. O abastecimento às grandes superfícies, à indústria e serviços deve ser afetado.