Regulador vai inspecionar contadores da luz

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai voltar a inspecionar os contadores de eletricidade dos consumidores portugueses. A última vistoria foi realizada entre 2011 e 2012 e visou os contadores das três principais empresas que detêm este tipo de aparelhos: A EDP Distribuição, A Empresa da Eletricidade da Madeira (EEM) e a Eletricidade dos Açores (EDA).

Na ocasião, o regulador detetou anomalias em vários contadores determinando a devolução de 11 milhões de aparelhos, mas a EDP Distribuição contestou a decisão e aguarda que os tribunais se pronunciem em 7 milhões destes casos.

A notícia de que a ERSE vaio este ano voltar ao terreno para inspecionar os contadores dos consumidores portugueses é revelada esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios que cita fonte oficial do regulador. “A ERSE prevê para breve a realização de novas auditorias aos contadores”, refere a citada fonte, sem avançar uma data para o início da operação.

Esta inspeção irá ser realizada numa altura em que têm sido noticiados alegados erros de erros de leituras pela EDP da eletricidade consumida, com vários consumidores a queixarem-se de leituras excessivas, tal como foi avançado pelo Jornal de Notícias.

A ERSE não comenta, no entanto, se houve um aumento de queixas relacionadas com leituras mas indica que, ao longo de 2017, recebeu 1600 reclamações relativas a várias empresas a atuar no mercado. Em 2016, foram 2 mil.