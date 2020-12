Reguladores chineses ordenam que Ant Group de Jack Ma retifique o modelo de negócio

Jack Ma

Segundo um comunicado divulgado hoje pelo Banco do Povo Chinês (banco central), os reguladores chineses pediram ao grupo, que é detido pelo bilionário Jack Ma, que se volte a focar na sua função como carteira digital e advertiram contra práticas monopolistas.

O banco central criticou ainda o Ant Group pelo seu comportamento em relação aos concorrentes e consumidores e classificou a gestão corporativa do grupo como "problemática".

Os reguladores acusaram ainda o grupo de "desprezar" regulamentos e praticar arbitragem regulamentar, sem avançar mais detalhes.

O comunicado emitido pelo banco central da China ocorreu após uma reunião realizada no sábado entre o banco, reguladores dos valores mobiliários, bancários e cambiais da China, e representantes do Ant Group.

A repreensão pública surge menos de dois meses depois de Pequim ter suspendido a entrada em bolsa do grupo nas praças financeiras de Hong Kong e Xangai com a expectativa de arrecadar pelo menos 34,5 mil milhões de dólares (29,4 mil milhões de euros).

A decisão foi pessoalmente tomada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, segundo vários órgãos de comunicação estrangeiros, depois de Jack Ma ter criticado publicamente a regulação do sistema financeiro na China.

O Ant Group assegurou que cumprirá os requisitos regulamentares. A empresa disse que vai desenvolver um cronograma e um plano de ação.

O Alibaba Group Holding Ltd, gigante do comércio eletrónico também fundado por Jack Ma, enfrenta igualmente pressão.

As ações da empresa afundaram 13%, em 24 de dezembro passado, depois de a China lançar uma investigação antimonopólio contra a empresa.

O grupo Alibaba detém um terço da Ant.

As orientações dos reguladores implicam que o Ant Group reduza alguns dos seus negócios.

O Ant é dono do Alipay, um aplicativo de pagamentos móveis com mais de mil milhões de usuários na China, e que administrou o equivalente a 14,7 biliões de euros em transações no primeiro semestre de 2020.

Com o Alipay, os usuários podem pagar transportes, serviços públicos ou compras sem ter de recorrer a dinheiro físico. Muitos usuários também investiram em fundos, seguros e outros produtos de investimento por meio do aplicativo.

Através daquela 'app', o grupo também concedeu empréstimos de curto prazo para consumidores e pequenas empresas que são ignorados pelos bancos tradicionais.

Este negócio de crédito particular cresceu rapidamente, nos últimos anos, e tornou-se a principal fonte de receitas da empresa.

Os reguladores consideram o negócio problemático, porque a maioria dos empréstimos que o Ant facilita são financiados por bancos comerciais - incluindo muitos pequenos credores e sociedades fiduciárias - que arcam com quase todo o risco de incumprimento do devedor.

O Ant, por outro lado, cobrava taxas para facilitar o crédito, enquanto assumia poucos riscos.

No primeiro semestre deste ano, este setor respondeu por 39% do equivalente a cerca de nove biliões de euros de receitas da empresa.

No comunicado, o banco central ressalvou que, apesar das transgressões, reconhece as inovações financeiras e tecnológicas da empresa e a sua prestação de serviços financeiros inclusivos.

Como uma empresa com "influência significativa" nestas áreas, o Ant tem que obedecer às leis e regulamentações nacionais e integrar o seu desenvolvimento corporativo aos objetivos nacionais, acrescenta-se no comunicado.

Pequim tornou-se mais exigente com as empresa de tecnologia financeira ('fintech'), nos últimos meses.

As regras introduzidas em setembro exigem que o Ant Group e outros conglomerados criem holdings financeiras, obrigando a que apliquem um capital substancial para financiarem negócios que possuem em áreas como pagamentos e empréstimos.

O banco central aumentou a exigência de capital registado para credores como o Ant para um mínimo de cinco mil milhões de yuan (640 milhões de euros).

Os reguladores reiteraram esta exigência à Ant no sábado.

Jack Ma fundou o gigante do comércio eletrónico Alibaba em 1999. O Alipay foi introduzido como método de pagamento, para aumentar a confiança dos utilizadores na plataforma.