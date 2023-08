Rei de Espanha conseguiu reforçar poupanças em 5% no ano passado

Rei Felipe VI. Palma de Maiorca, 5 de agosto de 2023. © JAIME REINA / AFP

Dinheiro Vivo 13 Agosto, 2023 • 16:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A conta de tesouraria da Casa Real espanhola, também chamada Casa do Rei, aumentou 5% durante o ano passado, ascendendo agora a cerca de 6,05 milhões de euros, fundos que se encontram maioritariamente depositados em vários bancos do país, revelou a auditoria à execução orçamental das contas reais, citada pela agência Europa Press.

Assim, o Rei de Espanha conseguiu reforçar o seu pé-de-meia em 273.643 euros face aos 5,78 milhões de euros com que terminou o ano de 2021, dizem as contas auditadas do Palácio da Zarzuela.

Segundo a mesma agência noticiosa, a Casa do Rei tem 5,3 milhões de euros em depósitos bancários, 631.363 euros no Banco de Espanha e 91.159 euros em numerário.

Em 2022, o Chefe de Estado teve ao seu dispor para exercer as funções de monarca uma dotação orçamental de 8,4 milhões euros. Cerca de metade deste orçamento 4,02 milhões de euros foi para despesas com pessoal, a rubrica de maior valor.

As contas auditadas revelam ainda que os membros da família real ganharam 517.854 euros a título de salários e retribuições.

Os honorários do Rei Felipe VI representaram cerca de metade desse valor (258.927 euros em 2022, cerca de 21,6 mil euros mensais), o salário da mulher, a Rainha Letizia, ascendeu a 142.402 euros anuais e a Rainha Sofia (a mãe do Rei) beneficiou de uma retribuição anual de 116.525 euros.

Segundo o mesmo documento citada pela Europa Press, a dívida da Casa do Rei era de 764.309,4 euros no final do ano passado e os pagamentos em atraso estavam nos 133.691,48 euros.