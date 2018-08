Reino Unido alerta turistas sobre risco na fronteira do Brasil com a Venezuela

O Governo do Reino Unido divulgou hoje um alerta aos viajantes sobre o aumento do risco de agitação política no Brasil, frisando o agravamento dos conflitos na região da fronteira entre aquele país e a Venezuela.

“Há um aumento do risco de agitação política e social durante o período da campanha [eleitoral, no Brasil], particularmente na região fronteiriça com a Venezuela, onde as tensões estão muito acima por causa da imigração”, diz o alerta, emitido hoje pelo Foreign and Commonwealth Office (FCO), com conselhos aos viajantes do Reino Unido.

O mesmo comunicado do governo britânico lembra que manifestações na cidade de Pacaraima, nos dias 17 e 18 de agosto, tornaram-se “violentas”, com “multidões que atacavam habitações de imigrantes e refugiados da Venezuela”. “A fronteira terrestre do Brasil com a Venezuela pode ser fechada a curto prazo”, acrescenta.

A região de fronteira onde aconteceram os conflitos entre brasileiros e imigrantes venezuelanos é procurada por montanhistas que desejam escalar o monte Roraima, uma formação rochosa em formato de mesa conhecida por sua vegetação exótica e peculiar totalmente diferente da floresta tropical e da savana.

O alerta de risco menciona também problemas que os viajantes do Reino Unido podem ter no Rio de Janeiro, onde o índice de criminalidade tem crescido nos últimos anos, e também a possibilidade de infecção por doenças como a febre amarela e o vírus Zika, em visitas ao Brasil. O mesmo órgão refere que 185.858 cidadãos britânicos viajaram para o Brasil em 2017.