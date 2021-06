Reino Unido confirma saída de Portugal da "lista verde" a partir de terça-feira

Passageiros britânicos à chegada ao aeroporto de Faro no dia 17 de maio, quando foram retomadas as ligações aéreas sem restrições entre os dois países. © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Portugal vai sair da lista verde do Reino Unido, obrigando os turistas britânicos a cumprirem uma quarentena de dez dias no regresso ao país. A informação foi confirmada por Grant Shapps, ministro britânico dos Transportes.

A decisão, que entra em vigor na próxima terça-feira, dia 8 de junho, fica a dever-se ao aumento da prevalência das novas variantes do vírus, nomeadamente a designada "variante do Nepal".

Portugal passará, assim, a estar na lista âmbar, que torna obrigatória, além da quarentena, a realização de dois testes PCR: ao segundo e oitavo dias depois da chegada ao Reino Unido.

O ministro britânico dos Transportes admite que "é uma decisão difícil", mas necessária à medida que o Reino Unido avança para a quarta fase do desconfinamento, prevista para o dia 24 de junho. "Não queremos arriscar", afirmou o responsável do governo de Londres, pedindo "paciência" para não pôr em causa o calendário de reabertura do país.

De acordo com a BBC, as ações das principais companhias aéreas que voam para Portugal começaram a cair ainda antes de ser anunciada a decisão do governo. O grupo AIG, que integra a British Airways, viu o preço de cada título cair cerca de 5%, tal como no caso da Easyjet e da Jet2. A Tui caiu 3% e a Ryanair 2,6%.

Portugal foi incluído na lista verde a 7 de maio, com efeitos a partir do dia 17 do mês passado. Uma decisão que se fez sentir no número de turistas a chegarem ao Algarve. Só no primeiro dia aterraram em Faro cerca de 5500 turistas britânicos.

A lista é atualizada a cada três semanas.

A lista britânica está dividida em três cores, uma espécie de semáforo: verde, âmbar e vermelho. No primeiro caso, os passageiros apenas são obrigados a fazer um teste PCR, mas não ficam de quarentena no regresso. No segundo caso, podem viajar, mas ficam obrigados a isolamento de dez dias, com a realização de dois testes PCR à chegada. No caso de um país constar da lista vermelha, apenas são permitidas viagens essenciais, por motivos de trabalho ou doença, por exemplo.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou três mortes relacionadas com a doença covid-19 e 769 novos casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).