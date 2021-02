Reino Unido é o grande investidor em dívida portuguesa desde o referendo do Brexit

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. © EPA

As entidades financeiras sediadas no Reino Unido têm sido os grandes investidores em dívida pública (dívida sindicada, colocações novas organizadas pelo Tesouro em parceria com um grupo de bancos) desde que aconteceu o referendo que deu a partida para o processo do brexit (em junho de 2016).

O Reino Unido também é o grande interessado em dívida nacional desde que esta saiu de forma mais evidente do chamado nível "lixo", em meados de setembro de 2017, altura em que a Standard & Poor's (a primeira das três grandes agências de rating) alinhou com a classificação da canadiana DBRS.

De acordo com cálculos do Dinheiro Vivo a partir das emissões de dívida sindicada feitas pelo IGCP de 2016 até ao início deste mês, quase um quinto (24%) do valor vendido em obrigações do tesouro teve como compradores entidades do Reino Unido. É o dobro do que foi comprado por entidades baseadas em Portugal (12,3% do total). E quase tanto quanto os 28,4% de compras efetuadas por três países (França, Itália, Espanha).

Segundo o IGCP, o sindicato bancário é um grupo escolhido de bancos para alargar e aprofundar as emissões de dívida nova. O sindicato é "a forma normalmente utilizada na colocação inicial das novas séries de Obrigações de Tesouro, com base na negociação direta com os Operadores Especializados de Valores do Tesouro, durante um determinado período".

"Esta forma de colocação de dívida pública permite ao emitente [o Estado português} assegurar o duplo objetivo de colocação de um volume superior de títulos de uma só vez ao preço de mercado e uma maior intervenção na satisfação das ordens, em função da qualidade dos investidores", refere o IGCP. A diversificação das geografias também é maior.

Obrigações em euros, "os ativos de refúgio mais fiáveis"

Peritos dos mercados financeiros dizem que o interesse do Reino Unido prende-se com o facto de a dívida pública portuguesa ter perspetivas de valorização muito elevadas desde 2016 devido aos programas e ao discurso do Banco Central Europeu. Estes garantiam e garantem níveis muito elevados de compras, o que puxa pelo valor do ativo obrigações, ao mesmo tempo que baixa a remuneração, a taxa de juro.

Fonte da seguradora Ocidental, do grupo Ageas, observa numa nota técnica que "a Reserva Federal sinalizou que não irá aumentar as taxas de juro de referência pelo menos até ao final de 2023" e que "o Banco Central Europeu reforçou em dezembro o programa de quantitative easing".

Neste sentido, "a dívida pública continua a ser o ativo de refúgio mais fiável, mas o nível extraordinariamente baixo de yields reduz significativamente o potencial de retornos absolutos".

O fator refúgio funciona. Mais dívida portuguesa e de outros países da zona euro (território de intervenção do BCE) na posse dos operadores financeiros e bancários traduz-se num maior acesso a financiamento dos programas de Frankfurt: por exemplo, os bancos podem trocar as obrigações do tesouro por fundos ultrabaratos do BCE e reduzir o seu serviço da dívida. Os Estados soberanos também estão a sentir esse efeito, que o diga o governo de Portugal.

O BCE não compra dívida aos Estados no mercado primário (os das emissões de dívida) porque é ilegal (estaria a financiar diretamente os governos), mas compra esses títulos no mercado secundário onde estão todos os bancos, fundos e operadores financeiros.

As aquisições do BCE são sempre tão grandes que esmagam as taxas de juro, ajudando os países mais endividados a reduzirem a fatura dos juros (que vai ao défice).

O caso de Portugal é paradigmático. Em junho fez uma emissão a dez anos e a taxa de juro contratada foi negativa e a mais baixa de sempre. Ficou em -0,012%.

Emissões organizadas com bancos atingem recorde com a pandemia

As emissões de dívida sindicada foram muito intensas em 2014 e 2015, quando Portugal estava a sair do programa da troika e precisava de voltar a andar pelo próprio pé nos mercados (entre 2011 e 2014 a República saiu da bancarrota com recurso a um empréstimo de 78 mil milhões de euros da troika).

A dívida sindicada parece ser um instrumento mais usado em fases mais críticas da economia.

Segundo o levantamento histórico (desde 2010) feito pelo DV, Portugal, com a ajuda dos sindicatos bancários, emitiu 10 mil milhões de euros em dívida sindicada em 2014, um valor recorde na altura. No ano seguinte, subiu a parada para 11 mil milhões de euros.

Nos anos seguintes, com o quantitative easing do BCE já no terreno e com a economia a crescer melhor, estas emissões sindicadas foram baixando ou mais amenas, mas veio a pandemia e o Estado voltou a recorrer em força a este instrumento. Em 2020, os sindicatos permitiram contrair 13 mil milhões em empréstimos de longo e muito longo prazo, a preços bastante favoráveis.

E já este ano, na primeira quarta-feira deste mês, o IGCP avançou com outra operação dessas.

As instituições financeiras e outras sediadas no Reino Unido, Espanha, França e Itália compraram mais de metade (quase 55%) da nova emissão de dívida de muito longo prazo (31 anos).

O trio Espanha, França e Itália ficou com 37,1% dos três mil milhões de euros da Obrigação do Tesouro (OT) que vence em 2052. Ou seja, ficam credores de 1,1 mil milhões de euros junto da República.

O Reino Unido, que acabou de se separar (finalmente, com acordo) da União Europeia (UE), foi o segundo território (na desagregação feita pelo IGCP) que mais se destacou. As entidades baseadas no reino de Isabel II compraram (emprestaram) 17,6% desta nova linha de dívida portuguesa, cerca de 528 milhões de euros.

Como referido, esta nova OT irá ser reembolsada daqui a 31 anos e o Estado só irá pagar um cupão (juro) de 1% ao ano.

Os bancos que trabalharam em parceria com o IGCP foram Crédit Agricole, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan, Nomura e Novo Banco.

Tipos de investidor

Os investidores que mais dinheiro emprestaram a Portugal nesta primeira emissão sindicada de 2021 foram, como é hábito, os "gestores de fundos de investimento", categoria responsável por 40,7% do crédito concedido. Em segundo lugar, surgem os bancos (públicos e privados) com 32,1%.

As seguradoras e fundos de pensões emprestaram 14,2%. Os fundos de alto risco (especulativos) ficaram com 4,5% da emissão. Os bancos centrais (que não o BCE, porque este não pode, por lei, financiar diretamente Estados da zona euro) com outros 4,3% do total de três mil milhões de euros.