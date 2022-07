Reino Unido liderou origem dos voos nos aeroportos nacionais até maio

Aeroporto de Lisboa © André Luís Alves/Global Imagens

Portugal está a recuperar a confiança dos turistas do Reino Unido que têm voltado a escolher em força o país para viajar. Entre janeiro e maio o Reino Unido foi o principal país de origem dos voos que aterraram aos aeroportos nacionais, com um crescimento homólogo de 966,4% no número de passageiros desembarcados, destronando a França que se mantinha no pódio há largos meses. No total, em cinco meses, desembarcaram no país 1,3 milhões de turistas vindos do Reino Unido.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira, 15, o top cinco dos principais países a desembarcar em Portugal fica completo com a Espanha em terceiro lugar, a Alemanha em quarto e a Suíça na quinta posição.

Já no sentido contrário, a França continua a ser o principal país de destino dos aviões que levantam voo em Portugal. Seguem-se o Reino Unido e a Espanha.

Os dados do gabinete estatístico para o quinto mês do ano estão alinhados com as projeções dos meses anteriores e revelam a rápida recuperação no tráfego aéreo nos aeroportos portugueses, que se aproximou dos valores anteriores à pandemia. Ou seja, contas feitas, em maio foram movimentados 5,3 milhões de passageiros, um crescimento homólogo de 319,8% mas ainda 6,5% abaixo do registado no mesmo mês de 2019.

No acumulado dos cinco primeiros cinco meses do ano "o número de passageiros aumentou 434,4% (-15,5% face a igual período de 2019), continuando a tendência de aproximação aos níveis registados no período pré-pandémico", adianta o INE.

Diariamente desembarcaram, em média, 87,1 mil passageiros (mais 3,2 mil passageiros face a abril), valor bastante próximo dos 90,6 mil passageiros desembarcados por dia em maio de 2019.

Olhando para as infraestruturas aeroportuárias, Lisboa liderou o movimento de passageiros. Entre janeiro e maio, o aeroporto Humberto Delgado movimentou 9,4 milhões de passageiros, ou seja 50,5% do total do país, estando ainda 19,5% abaixo de 2019.

Em maio foram ainda movimentadas 19,6 mil toneladas de carga e correio, uma subida de 7,9% relativamente ao período homólogo de 2019.