Reino Unido perto de fechar acordo sobre serviços financeiros

Esta quinta-feira, o diário britânico “The Times” noticia que o Governo britânico conseguiu um acordo para as empresas de serviços financeiros continuarem a ter acesso ao mercado europeu.

O entendimento determina, segundo fontes não identificadas pelo jornal, que “a UE garantiria às empresas britânicas o acesso aos mercados europeus, desde que a regulamentação financeira britânica permanecesse amplamente alinhada com a da Europa”.

Adianta também que “nenhum dos lados impediria unilateralmente o acesso ao mercado sem primeiro passar por arbitragem independente e dar um período de aviso significativamente maior do que os atuais 30 dias”.

Fonte oficial do ministério para a Saída da União Europeia não confirmou à Lusa a existência de um acordo, nem o conteúdo das negociações.

“Enquanto continuamos a progredir bem no sentido de novos mecanismos para os serviços financeiros, as negociações estão em curso e nada está acordado até que tudo esteja acordado”, respondeu.

A notícia terá contribuído para uma valorização de 1% da libra nos mercados de divisas, onde subiu de 1,12 euros na quarta-feira para 1,13 euros esta manhã.

O Reino Unido vai sair oficialmente da União Europeia em 29 de março de 2019, estando atualmente em negociações sobre os termos do divórcio e num impasse devido à fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, Estado-membro da UE.

Caso exista um entendimento, esta previsto um período de implementação dos termos do acordo até ao final de 2020, em que as relações entre o Reino Unido e o bloco europeu serão as mesmas.