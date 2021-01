Reino Unido vai manter as fronteiras abertas. Johnson avisa que lockdown pode durar até ao verão

Num momento em que o Reino Unido se vê a braços com uma nova estirpe da Covid-19, que ficou conhecida por variante britânica, o Governo britânico nota que as fronteiras vão continuar abertas, mas é deixado um novo aviso sobre a extensão do confinamento.

O Reino Unido vai manter, por agora, as fronteiras abertas, avançou o ministro do Ambiente britânico, George Eustice, pondo fim às especulações sobre se o território se estaria a preparar para fechar por completo a fronteira.

"É certo que estamos a ser mais cautelosos em relação às viagens, mas não acho que seja acertado neste momento fechar por completo as fronteiras", avançou à rádio britânica LBC esta sexta-feira. O atual confinamento que está em vigor no Reino Unido já limita as viagens internacionais.

Esta semana o Governo britânico já apertou as regras, pedindo agora aos viajantes que tenham um teste negativo feito antes da viagem e que passem por um período de quarentena à chegada.

O encerramento de fronteiras não é falado apenas no Reino Unido: também alguns Estados-membros da União Europeia já equacionaram este tipo de prática. A questão chegou mesmo à discussão na reunião por videoconferência dos líderes desta quinta-feira, com os 27 a acordar que não haverá um encerramento de fronteiras, mas concordando com a aplicação de mais restrições.

Após a reunião, António Costa anunciou que Portugal iria suspender as ligações aéreas com o Reino Unido a partir das 00h deste sábado, 23, com o objetivo de "diminuir os riscos de contágio" pela nova variante britânica da Covid-19, que começa a ganhar peso nos novos casos detetados em Portugal.

Confinamento inglês pode durar até ao verão

A nova variante britânica, considerada como mais contagiosa, tem gerado preocupação em território britânico. Face ao aumento de casos, o Governo de Boris Johnson decretou um novo confinamento.

De acordo com a Bloomberg, Johnson sinalizou que este confinamento - já o terceiro - poderá durar mais tempo do que o esperando. Questionado sobre uma possível extensão do confinamento até ao verão, Johnson não excluiu a hipótese, notando que a nova estirpe é "muito mais contagiosa".

Embora o programa de vacinação já esteja a decorrer no Reino Unido, o Governo frisa a mensagem de que os britânicos devem continuar em casa. Foram anunciadas coimas mais pesadas para quem seja visto em festas em casa: o valor pode chegar mesmo às 800 libras, cerca de 890 euros. Quem seja reincidente poderá ver a coima atingir as 6 400 libras (7 185 euros).

Ao longo dos últimos meses têm sido noticiadas várias festas em casa, contornando as regras que limitam os contactos ao estritamente necessário. É indicado que as regras mais apertadas serão aplicadas a todos os ajuntamentos que tenham mais de 15 pessoas.

"Ainda é muito cedo para dizer ou sequer especular quando poderemos levantar as restrições", afirmou Priti Patel, ministra do Interior. "Este país continua no meio de uma pandemia."