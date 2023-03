Rejeitada comissão eventual proposta pelo Chega sobre alegada interferência na banca

Assembleia da República © TIAGO PETINGA/Lusa

A Assembleia da República rejeitou esta sexta-feira a proposta do Chega para a constituição de uma comissão eventual sobre a alegada "interferência política abusiva no sistema bancário" por parte do primeiro-ministro, que contou apenas com os votos favoráveis do proponente e da Iniciativa Liberal.

O Chega propôs uma comissão parlamentar eventual com o objeto de "apurar e prevenir interferência política abusiva no sistema bancário português".

O partido propunha também, no projeto de resolução, uma revisão da legislação relativa à regulação financeira e à sua autonomia, a promoção de audições "com especialistas do setor e com os atuais e antigos governadores e vice-governadores do Banco de Portugal" e ainda a promoção, junto do Ministério Público, de "novas investigações que se mostrem necessárias".

A proposta contou com os votos contra de PS, PCP, BE e Livre, a abstenção de PSD e PAN e o voto favorável de Chega e Iniciativa Liberal.

No final do ano passado, o parlamento já tinha rejeitado (com a mesma votação) constituir uma comissão parlamentar de inquérito, também proposta pelo Chega, para avaliar "a eventual interferência política do primeiro-ministro" sobre o antigo governador do Banco de Portugal "para proteger a filha do Presidente de Angola".

Na apresentação da proposta, o líder do Chega defendeu que "as críticas, a crise e as insinuações" do antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa "não devia deixar nenhum partido indiferente" e "deviam fazer imediatamente soar o alarme o regime democrático", garantindo que o partido "não vai desistir" até a situação estar esclarecida.

André Ventura criticou os partidos de "olhar para o lado" nesta matéria e, dirigindo-se especificamente ao PSD, afirmou que "aqueles que acham que é a fazer perguntas" que vão "obter alguma resposta de António Costa, podem esquecer ou não conhecem bem o primeiro-ministro".

Pelo PSD, Hugo Carneiro considerou que "não é com esta comissãozinha que vai resolver coisa nenhuma", desafiando o Chega a apresentar legislativas para rever a legislação e não fazer "números populistas".

O deputado afirmou que o PSD "não abandonará a procura dos esclarecimentos que são necessários" e que será "profundamente lamentável" se o primeiro-ministro voltar a pedir uma extensão do prazo para responder às novas 14 perguntas do partido sobre o assunto.

Hugo Carneiro defendeu igualmente que o PSD "não anda a reboque do Chega" e lembrou que é o único partido da oposição com poder para avançar para uma comissão parlamentar de inquérito potestativa (obrigatória), tendo Ventura acusado os sociais-democratas de andarem a "reboque do PS".

André Ventura disse ainda que o Chega quer, em termos eleitorais, "comer a bancada toda do PS", o que motivou um comentário do presidente da Assembleia da República: "Face à ameaça de violência gastronómica do senhor deputado André Ventura, ela não me preocupa nada, ao contrário da sua ameaça de violência verbal neste plenário, que não será tolerada".

O deputado Miguel Costa Matos, do PS, salientou que o Banco Central Europeu esclareceu que "não houve qualquer tipo de interferência política, nem abusiva nem menos abusiva na resolução do Banif", acusando o Chega de querer "reacender a desconfiança na banca".

O socialista disse também não querer alimentar a "concorrência entre PSD, IL e Chega pela liderança da oposição".

"Não conseguimos perceber esta obsessão do Chega com a criação de comissões quando já existe uma comissão permanente na Assembleia da República que tem precisamente estes objetivos", disse Duarte Alves, do PCP, considerando que a intenção do Chega é "encostar o PSD à parede" e "abandalhar o funcionamento da Assembleia da República".

Também a deputada Mariana Mortágua, do BE, acusou o Chega de querer "fazer um número" com esta proposta, criticando que "não serve para nada".

Pelos deputados únicos, Rui Tavares, do Livre considerou que o "havia muita coisa para analisar" quanto à "interferência do poder económico através de financiamento de partidos políticos nas lideranças partidárias", mas isso o Chega "não quer". Já Inês de Sousa Real, do PAN, defendeu que "não é com uma comissãozinha que se resolve o problema da ingerência política na banca, é com um Banco de Portugal forte".

A proposta do Chega contou apenas com o apoio da IL, tendo o ex-líder João Cotrim de Figueiredo dito que, apesar de o instrumento ser "demasiado grosseiro" e da "proposta trapalhona", o parlamento "não se pode demitir das suas funções e responsabilidades".

No período de votações de hoje, os deputados rejeitaram ainda dois projetos de lei, um da IL que pretendia eliminar "a contribuição para o Audiovisual, baixando a fatura da eletricidade dos portugueses" e outro do Chega que alterava "a lei que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão no sentido de alterar as condições de cobrança da contribuição audiovisual".