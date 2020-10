Relações comerciais com EUA serão mais fáceis com Biden, diz comissário europeu

O comissário europeu indigitado para a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis, reconheceu em audição no Parlamento Europeu (PE) que as relações com os Estados Unidos serão mais fáceis se Joe Biden vencer as eleições presidenciais de novembro.

Na audição perante a Comissão do Comércio Internacional do PE, Dombrovskis salientou a dificuldade de especular sobre cenários pós-eleitorais nos Estados Unidos, mas acrescentou que “provavelmente, com uma nova Administração será mais fácil, porque sabemos que a de [Donald] Trump, infelizmente, apoia ações unilaterais na área do comercio que criam tensões e muitos problemas”.

Dombrovskis comprometeu-se ainda a fazer todos os esforços para “revitalizar” as relações comerciais entre a UE e os EUA.

O comissário europeu indicado pela Letónia tinha até agora a pasta dos Serviços Financeiros, mas a demissão do irlandês Phil Hogan – por ter violado as regras do confinamento no seu país – levaram a uma remodelação no executivo comunitário.

A nova comissária designada pela Irlanda – a até agora eurodeputada Mairead McGuinness – deverá ficar com a tutela dos Serviços Financeiros e Dombrovskis será o novo responsável pelo Comércio, a pasta que tinha sido atribuída a Hogan.

Mairead McGuiness também respondeu hoje às questões dos eurodeputados da comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do PE.

No 06, a Conferência de Presidentes do PE decidirá se o processo de audição está concluído e, em caso de resposta positiva, os comissários designados serão votados pela plenária no dia 07 de outubro.