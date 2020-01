“Relações entre Lisboa e Luanda vão fortalecer-se mais”

Carlos Alberto Fonseca, embaixador de Angola em Lisboa, fala ao Dinheiro Vivo sobre a Expo 2020 Dubai.

Como acontece esta parceria entre Portugal e Angola?

Angola e Portugal estão entre os países presentes na Expo Dubai. São unidos por afinidade cultural, por isso podemos juntos fazer frente aos desafios. São ligações fortes, que criam sinergias nos mais diferentes pontos geográficos. Uma das parcerias será no Festival de Música que une Portugal e Angola, além de outros países da CPLP.

E como será a presença de Angola na Expo Dubai?

Terá um pavilhão próprio. Os países de língua portuguesa terem pavilhão próprio será muito bom para a presença nesta geografia.

O que quer Angola mostrar?

O que temos de bom. É uma vitrina importante para mostrar o que tem feito para tornar o país mais apetecível.

Será uma plataforma para atrair investimento direto estrangeiro de que a economia angolana precisa?

É um tema importante, claro que sim! Uma exposição mundial como esta é uma forma de mostrar um país com grandes oportunidades de investimento nas mais distintas áreas.

As autoridades angolanas falam na nova era liderada pelo presidente João Lourenço. Como será promovida no Dubai?

Mostraremos um país mais aberto ao mundo e com novos desafios, um país adequado aos tempos – estamos no século XXI, não no XV, quando ainda se estava a descobrir o mundo. Hoje, ligações e conexões são cada vez maiores e, naturalmente, o tempo tornou-se veloz, bem como as ligação entre as pessoas e o desenvolvimento. Os desafios são velozes e requerem resposta mais rápida.

A providência cautelar de arresto a Isabel dos Santos também é sinal dessa nova era?

Há um novo governo e paradigma. Isto reflete-se em todas as dimensões. É aí que se sentem estas grandes mudanças.

Há razão para nos preocuparmos com as empresas portuguesas participadas pela empresária (como a NOS ou a Efacec)?

Cada caso é específico, mas penso não haver razão de preocupação.

E as relações diplomáticas poderão ser afetadas?

Não vejo razões para isso.

Nesta nova era, antevê maior proximidade entre as economias portuguesa e angolana?

Os países e as suas governações estão a atuar no sentido de manter boas relações. Neste momento irão fortalecer-se ainda mais.

O plano de privatizações em Angola será uma realidade e alguns empresários portugueses poderão entrar na corrida. Onde há boas oportunidades?

Estamos numa economia mais aberta e a captar investimento em todas as áreas, em busca de diversificação. Os empresários portugueses têm tradicional presença na nossa economia e podem ver neste momento uma oportunidade para participar no desenvolvimento e na diversificação, através de investimentos diretos ou privatizações. Não há oportunidades num só setor, há em vários, há que aproveitar.

A economia angolana estará preparada para voltar a transmitir confiança aos empresários portugueses?

As dificuldades que existiram não foram só em relação às empresas portuguesas, foram todas, incluindo angolanas. O ambiente económico do país resultou de dificuldades económicas num momento de crise. Para se entrar na fase de transformação, já estamos a dar passos nesse sentido. Ser empresário e empreendedor é correr riscos e, por vezes, é preciso fazer sacrifícios para ultrapassar os momentos menos bons e depois estar em melhor circunstância para beneficiar dos melhores momentos.