Relançar a economia: os grandes desafios do país em debate no 9.º aniversário do DV

Num momento em que o país vive um dos períodos mais difíceis da sua história recente e, como todo o mundo, luta para deixar para baixar a curva de contágios e começar a recuperar a economia, o Dinheiro Vivo traz a debate cinco setores-chave.

Relançar Portugal é o mote para a conferência deste 9.º aniversário do Dinheiro Vivo, em parceria com a PWC, que terá lugar na AESE Business School já no dia 9 de dezembro, entre as 9.25 e as 12.00, e que poderá acompanhar em streaming aqui em www.dinheirovivo.pt , de forma segura e simples.

A enriquecer o debate estarão representantes desses setores, incluindo Sofia Tenreiro, COO Comercial da Galp, Rui Lopes Ferreira, CEO da Unicer, José Miguel Leonardo, CEO da Randstad, Ricardo Parreira, CEO da PHC e Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas (a confirmar).

Turismo e Restauração, Indústria, Energia, Digitalização, Formação de Recursos Humanos e Saúde serão alguns dos temas focados numa conferência de aniversário que contará ainda com os inputs do territory senior partner da PWC, António Correia. Poderá ainda assistir à apresentação do professor da AESE e lecturer in Financial Management Education da King"s College, Londres, Manuel Rodrigues.

A encerrar o dia, a dean da AESE Business School, Fátima Carioca, focará os desafios mais relevantes que o país tem pela frente para ser bem sucedido nesta recuperação.

Venha celebrar connosco seguindo a conferência de aniversário no site do seu Dinheiro Vivo.