Relatório: Câmara de Borba conhecia riscos de desmoronamento e nada fez

Apesar de preliminar, o relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) responsabiliza a Câmara de Borba de nada ter feito para evitar a derrocada da estrada EM255, tendo sido avisada para os riscos da instabilidade do talude há, pelo menos, quatro anos, escreve o Público, esta sexta-feira.

O relatório aponta ainda que a autarquia terá cometido irregularidades nas aprovações do plano de pormenor para aquela área, nomeadamente no que diz respeito às faixas de proteção da estrada. De acordo com a informação recolhida pelo mesmo jornal, o plano de pormenor aprovado estabelece faixas de proteção de 15 metros em torno das pedreiras. Contudo, a estrada tinha menos de seus metros de largura.

A IGAMAOT diz ainda que desde, pelo menos, 2014, quando foram realizadas reuniões e lavrado um relatório da Direção Regional de Economia, que a Câmara de Borba sabia dos riscos e da probabilidade de desmoronamento. “Não foram tomadas quaisquer medidas sobre aquele local, incluindo o encerramento da estrada”, refere o relatório, citado pelo diário.

O documento serviu de base ao Governo para aprovar, na quinta-feira em Conselho de ministros extraordinário, o pagamento de indemnizações pela morte das cinco pessoas. O Governo avançou com o pagamento das indemnizações, substituindo-se a “entidades públicas ou privadas imediata e diretamente responsáveis”, e espera vir a ser ressarcido desse valor no futuro. Tal como sucedeu com os incêndios de 2017, o processo de pagamento será gerido pela Provedoria da Justiça.