Relatório da “operação stop” do Fisco retido há um mês pelo Governo

O relatório interno do Fisco sobre a “operação stop” para cobrar dívidas e penhorar carros à beira da estrada já chegou ao Ministério das Finanças há um mês. No entanto, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, decidiu não divulgar as conclusões para já, adianta o Público esta quinta-feira.

A equipa de Mário Centeno está a tratar do assunto com descrição dada a proximidade das eleições legislativas. O documento foi recebido no final de setembro e está “neste momento em processo de avaliação”, disse o gabinete de imprensa do Ministério das Finanças.

Denominada “Ação sobre Rodas”, a operação foi travada no mesmo dia em que começou e acabou por levar o diretor de Finanças do Porto, José Oliveira e Castro, a demitir-se.