Relatório sobre a participação feminina na economia digital aprovado no Parlamento Europeu

Maria da Graça Carvalho, eurodeputada do PSD.

A Comissão dos Direitos das Mulheres e Igualdade dos Géneros (FEMM) aprovou esta quinta-feira o relatório elaborado pela eurodeputada Maria da Graça Carvalho, intitulado "Colmatar o fosso digital entre homens e mulheres: participação das mulheres na economia digital". O relatório foi aprovado com 28 votos a favor, dois contra e duas abstenções.

A eurodeputada do PSD define medidas a serem tomadas por Bruxelas e pelos Estados-Membros nas áreas do emprego e empreendedorismo, educação, fundos comunitários, emancipação cívica, política e económica das mulheres, eliminação de estereótipos nos meios da cultura, comunicação social, videojogos, entre outras.

No relatório são apresentados vários fatores, inclusive fatores culturais, que levam a que as mulheres representem apenas 17% dos inscritos em cursos das tecnologias de informação na União Europeia, de acordo com dados do Eurostat. Já em Portugal a percentagem é ainda mais reduzida, com 12%.

O relatório aborda ainda outros pontos, como os casos em que, mesmo optando pela via das TI, as mulheres acabem por abandoná-la, num fenómeno conhecido como leaky pipeline. São ainda enumeradas as consequências dessa sub-representação no mundo das TI, tanto no que respeita ao acesso ao emprego, num mercado valorizado e bem remunerado, como no desperdício de talento para a sociedade em geral.

Maria da Graça Carvalho congratulou-se com o resultado alcançado, afirmando que "o atual contexto agrava ainda mais as disparidades de género no setor digital e impede a plena participação das mulheres neste setor enquanto utilizadoras, inovadoras e criadoras. Há todo um conhecimento valioso que está a ser desperdiçado."

"Tem de ser uma prioridade promover a igualdade de género nas empresas do setor das TIC e dos setores conexos, bem como na economia digital, e devem ser adotadas políticas horizontais para efeitos de redução das disparidades de género na economia digital", concluiu.

O relatório aponta várias estratégias que poderão ser seguidas para inverter a atual realidade, nomeadamente ações - em todos os níveis de ensino - dirigidas a atrair mais raparigas para as novas tecnologias.