Remessas de máscaras de fora da UE com IVA para valores acima de 45 euros

As alfândegas portuguesas só deverão cobrar IVA e direitos aduaneiros no envio de máscaras entre particulares quando o valor das remessas seja superior a 45 euros, esclarece a Autoridade Tributária esta quarta-feira em nota publicada no Portal das Finanças.

O esclarecimento é feito numa altura em que, em comunidades residentes no exterior à União Europeia, se regista uma forte mobilização para o envio de equipamentos de proteção individual para familiares em Portugal. É o caso da região administrativa especial de Macau, na China, local onde a oferta destes equipamentos continua a ser disponibilizada pelas farmácias, sem quebras até aqui.

A Autoridade Tributária explica que “as remessas sem carácter comercial (de particulares para particulares) até 45€ não pagam quaisquer direitos aduaneiros nem IVA”.

Ao mesmo tempo, refere que “todas as máscaras de utilização médica têm sido objeto de desalfandegamento pela AT com a máxima celeridade, não existindo atualmente nenhuma declaração aduaneira relativa a máscaras a aguardar desalfandegamento”.

Apesar disso, avisa, “poderão existir remessas de máscaras que tenham sido remetidas para Portugal e em relação às quais os próprios declarantes/importadores não tenham solicitado o seu desalfandegamento por não estar verificada a conformidade desses produtos com os requisitos mínimos de proteção da saúde e de segurança dos utilizadores”.

Além disso, a nota publicada também refere que “as alfândegas portuguesas procuram, no dia a dia, alcançar um equilíbrio entre a facilitação do comércio (através do rápido desalfandegamento das mercadorias) e a proteção da sociedade (através da realização dos controlos necessários)”.