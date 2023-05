Remessas dos emigrantes sobem 4% até março para 981,2 milhões de euros

© DENIS CHARLET/AF

As remessas dos emigrantes subiram 4% no primeiro trimestre deste ano, para 981,19 milhões de euros, enquanto os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 144,3 milhões, mais 15% que no mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram para Portugal 981,19 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, o que representa uma subida de praticamente 4% face aos 943,63 milhões enviados de janeiro a março de 2022.

Olhando apenas para março, a subida foi ligeiramente maior, já que aumentou 4,34%, representando a evolução entre os 290,7 milhões enviados de janeiro a março de 2022 e os 303,35 milhões enviados no mesmo período deste ano.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 144,33 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma subida de 15,16% face aos 125,33 milhões enviados de janeiro a março de 2022.

Olhando apenas para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a variação é ainda mais significativa: os portugueses nestes países africanos enviaram 73,7 milhões de euros no primeiro trimestre, o que representa uma subida de 24,5% face aos 59,16 milhões enviados nos primeiros três meses do ano passado.

Já os africanos lusófonos a trabalhar em Portugal enviaram 10,91 milhões de euros no mesmo período, o que representa uma subida de 13,9% face aos 9,63 milhões enviados no primeiro trimestre do ano passado.