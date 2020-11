Remuneração bruta mensal subiu 3,6% no terceiro trimestre, para 1266 euros

© José Carlos Marques / Global Imagens

Face ao mesmo trimestre de 2019, a remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 3,6% no terceiro trimestre, para um montante de 1266 euros, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quinta-feira.

O INE indica que a componente regular desta remuneração aumentou 4,2% e a remuneração base subiu 4,3%, chegando a 1082 e 1019 euros, respetivamente. Estes resultados dizem respeito a "cerca de 4,1 milhões de postos de trabalho", indica o INE, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e subscritores da Caixa Geral de Aposentações.

No mês de setembro, os dados do INE revelam que esta remuneração bruta mensal média subiu 1,9 pontos percentuais face a junho de 2020.

Já a remuneração bruta regular mensal média por trabalhador, componente que exclui subsídios de férias e de Natal, subiu 4,2% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Com o INE a destacar que esta remuneração tem um "comportamento menos sazonal", foi sentida uma passagem dos 1038 euros em setembro de 2019 para 1082 euros em setembro deste ano.

"A dinâmica recente das remunerações médias no trimestre terminado em setembro de 2020 evidencia um menor

impacto do regime de layoff simplificado", aponta o INE, explicando que "o número de empresas abrangidas por este regime diminuiu significativamente" nesse trimestre. "Efetivamente, no 3.º trimestre de 2020 apenas 3,2% do total de empresas tinha trabalhadores em regime de layoff simplificado (26,7% no 2.º trimestre), abrangendo 4,9% do total de trabalhadores (48,9% no 2.º trimestre)".

É na atividade económica da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio que os salários são mais elevados com uma remuneração bruta total de 2714 euros, uma subida de 1,8% em termos homólogos. Já nas atividades de agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca estão as remunerações mais baixas, com uma remuneração bruta total de 825 euros, com um ligeiro aumento de 0,8% em termos homólogos.

Número total de trabalhadores contraiu 2,5%

Os salários podem ter subido em termos homólogos, mas a pandemia teve efeitos no número de trabalhadores: face ao mesmo trimestre de 2019, o número total de trabalhadores diminuiu 2,5%, passando dos 4,2 milhões em setembro de 2019 para os 4,1 milhões em setembro deste ano.

Com o setor do alojamento, restauração e similares como um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, foi esta a atividade que perdeu mais trabalhadores, com a variação homóloga a dar conta de menos 15% de trabalhadores nesta atividade. No final de setembro, esta atividade concentrava 275 mil trabalhadores.

As atividades administrativas e dos serviços de apoio representam a segunda área com maior redução do número de trabalhadores, com um decréscimo de 11,8%. Nesta que é a segunda atividade com salários mais baixos, foram contabilizados 300 mil trabalhadores beneficiários da Segurança Social e subscritores da Caixa Geral de Aposentações.

Em termos homólogos, foi registado um decréscimo do número de trabalhadores em dez atividades económicas, como por exemplo as atividades ligadas à cultura (-7%), outro setor fortemente afetado pela pandemia de covid-19.