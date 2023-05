Remuneração bruta total mensal diminuiu 0,6% por efeito da inflação

É na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca que os salários são mais baixos © Artur Machado / Global Imagens

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou, em termos homólogos, 7,4%, para 1 355 euros, no primeiro trimestre, mas, em termos reais, e tendo em conta a variação da inflação, diminuiu 0,6% Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e abrangem 4,5 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 4,2% do que no mesmo período de 2022.

Por setores, indica o INE que, em março de 2023, a remuneração total variou entre 857 euros nas atividades de "Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca" e os 3.064 Euros nas atividades de "Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio".

Comparativamente a março de 2022, o maior aumento relativo da remuneração total foi observado nas "Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais" (13,2%), seguido das atividades de "Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio" (12,2%). Os aumentos menores foram os da "Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória" (3,6%) e nas "Atividades financeiras e de seguros" (4,2%).

"Tendo por referência a variação do índice de preços do consumidor (IPC), ao contrário do observado em dezembro de 2022, em março de 2023 houve secções da Classificação das Atividades Económicas (CAE) com variações reais positivas da remuneração total, com destaque para a observada nas "Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais" (4,8%). Não obstante, 11 secções registaram variações reais negativas da remuneração total, a maior das quais nas atividades de "Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória" (4,1%)", sublinha o instituto de estatística.

Na análise pela dimensão das empresas, a remuneração total variou, em março de 2023, entre os 940 euros nas micro-empresas, com menos de 5 trabalhadores, e os 1.591 euros nas grandes empresas, com 500 ou mais trabalhadores.

Em relação ao período homólogo, março de 2022, diz o INE que a remuneração total aumentou "independentemente da dimensão da empresa". As maiores variações ocorreram nas empresas com 1 a 4 trabalhadores (8,6%) e com 5 a 9 trabalhadores (8,5%), enquanto a menor variação foi registada nas empresas com 250 a 499 trabalhadores (4,4%).

A remuneração total real aumentou nas empresas com 1 a 4 trabalhadores (0,6%), mas diminuiu 1,5% nas empresas com 500 e mais trabalhadores e 3,4% naquelas com 250 a 499 trabalhadores.

Na Administraçao Pública houve um acréscimo homólogo de 5,4% na remuneração total, que atingiu 1.765 euros em março último, enquanto no setor privado os aumentos foram "mais expressivos", na ordem dos 8,3%, para os 1.274 euros.

As diferenças nos níveis remuneratórios médios entre a Função Pública e o privado "refletem, entre outras, diferenças no tipo de trabalho realizado e nas qualificações dos trabalhadores que os integram", com os trabalhadores do Estado a registaram níveis de escolaridade mais elevados: 55,2% dos trabalhadores da Função Pública têm o ensino superior, contra 22,7% no privado.