Remuneração média na restauração aumentou para 621 euros

O valor médio das remunerações praticadas no sector do alojamento e restauração avançou de 599,8 euros em junho de 2016 para 621,18 euros um ano depois, o que traduz um acréscimo de cerca de 3,5%. Uma parte expressiva desta subida foi impulsionada pelo salário mínimo que naquele período avançou de 530 para 557 euros.

Este dado consta do novo relatório semestral de acompanhamento do impacto de alteração da taxa do IVA neste sector, que em julho de 2017 passou de 23% para 13%. O mesmo documento permite ainda concluir que, no primeiro semestre de 2017, esta mudança na taxa do IVA corresponde a uma perda potencial de receita de cerca de 159,3 milhões de euros.

No entanto, e face ao aumento de vendas, a receita de imposto proveniente deste sector teve um crescimento homólogo de 6%, o que representou um acréscimo de 87,6 milhões de euros.

Do lado do emprego, as contas mostram que a subida de salários e do número de trabalhadores originaram um crescimento global das contribuições para a segurança social de 13% (mais do dobro do crescimento global das contribuições que foi de 6%). Em valor, esta subida representou um aumento de 28,5 milhões de euros.

Por outro lado, o volume de desempregados com subsídio caiu 9,8%, pelo que os gastos com esta prestação social também diminuíram. A redução foi de 4 milhões de euros.