REN entrega viaturas a sete corporações de bombeiros voluntários

A REN – Redes Energéticas Nacionais, entregou sete viaturas a sete corporações de Bombeiros Voluntários (Alvalade – Santiago do Cacém, Águas de Moura – Palmela, Marco de Canaveses, Ponte de Lima, Salto – Montalegre, Sacavém – Loures e Terras de Bouro), indica em comunicado a empresa portuguesa de transporte de eletricidade e gás natural

A iniciativa decorre no âmbito da sua política de apoio às comunidades locais e à prevenção de incêndios rurais. Desde 2009, a REN doou mais de 70 veículos no âmbito da prevenção de fogos florestais e trabalha em estreita colaboração com a ANEPC, o ICNF e os Municípios na Defesa da Floresta Contra Incêndios.

A empresa explica que durante a época de incêndios, a REN ativa o seu Plano de Prevenção, Alerta e Atuação, no âmbito do qual, entre 1 de junho e 30 de setembro de 2020, tem seis equipas em alerta 24 horas por dia.

Em comunicado a REN explica “a doação é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas corporações de bombeiros durante todo o ano. Mas é a pensar no combate aos fogos que a REN, todos os meses, executa várias ações de prevenção em articulação com as autoridades competentes, limpando as faixas de servidão, de forma a aumentar a resiliência das suas infraestruturas e dos territórios onde as mesmas se encontram implantadas aos incêndios rurais, criando, simultaneamente, oportunidades de combate aos Bombeiros e restantes Equipas de Proteção Civil”.

A REN é responsável pela gestão global do Sistema Elétrico Nacional e do Sistema Nacional de Gás Natural.