REN. Goldman Sachs recomenda comprar

O banco Goldman Sachs está a recomendar a compra de ações da REN – Redes Energéticas Nacionais, depois da empresa liderada por Rodrigo Costa ter registado lucros líquidos de 118,9 milhões de euros em 2019, um aumento de 2,8% face ao exercício transato.

Numa nota de research, o Goldman Sachs avalia em alta o preço alvo da ação da REN, apontando para um valor de 2,60 euros, quando anteriormente estipulava 2,35 euros.

Como refere no documento, “atualizamos as estimativas”, depois “dos fortes resultados” obtidos pela REN no ano passado, que refletem “um crescimento acelerado do transporte de energia e benefícios do refinanciamento”.

O banco adianta ainda que a REN está numa posição mais privilegiada que outras congéneres. “Enquanto a maior parte do setor enfrenta atualmente uma menor procura por commodities e se regista uma quebra no consumo de eletricidade, a REN tem uma atividade regulada e pode até beneficiar da subida da dívida soberana”.

Para o Goldman Sachs, o pagamento de dividendos também está assegurado no futuro, na medida em que a REN não carece de refinanciamentos até 2023.