REN recua 3,3% nos lucros do primeiro semestre de 2019 e culpa a CESE

A REN – Redes Energéticas Nacionais concluiu o primeiro semestre de 2019 com um resultado líquido de 51,1 milhões de euros, o que representa um recuo de 3,3% face ao período homólogo, “penalizado pela Contribuição Extraordinária para o Setor Energético [CESE], que ascendeu a 24,4 milhões de euros, elevando a taxa efetiva de imposto para 38,8%”, informou a empresa em comunicado.

Já o EBITDA situou-se nos 247,4 milhões de euros, também aqui um decréscimo de 2% relativo ao mesmo período do ano passado, explicado sobretudo pela diminuição da remuneração dos ativos (de 5,2% para 5,0% na taxa base da eletricidade e de 5,5% para 5,4 no transporte de gás natural), justifica a REN no mesmo documento.

“Esta descida foi, no entanto, parcialmente compensada pelo aumento do EBITDA da área de distribuição de Gás Natural (Portgás). Na evolução do EBITDA, destaca-se ainda o contributo positivo da Electrogas”. Ao nível do investimento, a empresa alocou mais 10 milhões de euros, para os 40,6 milhões, “beneficiando do aumento dos investimentos na área da eletricidade”.

A nível operacional, informa a REN, os primeiros seis meses do ano foram marcados por novos valores históricos de potência máxima a nível nacional: no dia 6 de março a produção eólica atingiu 4646 MW, superando o anterior recorde de 4479 MW, alcançado um ano antes, a 1 de março de 2018; na produção fotovoltaica o valor máximo de potência foi registado a 11 de julho, com 495 MW, ultrapassando os 443 MW, de 9 de agosto de 2018.

Ainda no mesmo período, diz o resumo dos resultados do primeiro semestre feito pela empresa, a utilização do Terminal de Sines foi a mais elevada de sempre, com 33 navios, superando o anterior máximo de 20 navios, verificado no primeiro semestre de 2017. Até ao final de junho, o consumo de gás natural teve um crescimento de 3%, relativamente ao período homólogo.

Já o consumo de energia elétrica teve quebra homóloga de 2,3%. No primeiro semestre do ano, a produção renovável abasteceu 48% do consumo, repartido pela eólica com 26%, hidroelétrica 15%, biomassa 5% e fotovoltaica 2%. A produção não renovável abasteceu 41% do consumo, repartido pelo gás natural com 27% e pelo carvão com 14%. O saldo importador abasteceu cerca de 11% do consumo.

No início desta semana, a REN anunciou a assinatura do contrato para a aquisição da Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A., uma empresa de transporte de energia no Chile, o segundo investimento da empresa neste país. “Esta aquisição, efetuada no âmbito do Plano Estratégico da REN, proporciona crescimento e diversificação de ativos à empresa, criando ainda oportunidade para aplicar o grande conhecimento técnico e operacional da REN, na gestão de sistemas de transmissão, integração e armazenamento de energia”, conclui o comunicado.