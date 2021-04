Renda leva mais de um terço do rendimento familiar em oito cidades

Setúbal é a cidade com maior taxa de esforço das famílias para pagamento da renda da casa

A taxa de esforço das famílias para o pagamento da renda de uma casa em Portugal pode ir até aos 41%, revela um estudo do portal Idealista, indicando que em oito cidades a renda supera um terço do rendimento.

O estudo que cruzou os preços de arrendamento de março deste ano com a estimativa de rendimentos líquidos familiares nesse mesmo mês, permitiu concluir que em Setúbal (41%), Faro (39%) Évora (38%) e Lisboa (36%) são as cidades que exigem uma maior percentagem dos rendimentos familiares para pagar o arrendamento. Seguem-se Beja e Vila Real, ambas com uma taxa de esforço de 34%.

Em Bragança representa 18%, cidade que, com Portalegre (21%), Leiria (21%) e Viana do Castelo (23%), são as que têm um menor esforço no pagamento da renda.

No limite da taxa de esforço recomendada para o arrendamento de uma casa, que é de um terço do rendimento, estão as cidades de Castelo Branco (32%), Porto (31%), Santarém (30%), Aveiro e Viseu com um esforço de 29% para ambas as cidades. Já o esforço dos habitantes de Coimbra é de 28%, para Ponta Delgada e Guarda (26% para ambas as cidades), seguidas pelo Funchal com 25% e Braga com 24%.