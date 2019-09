Rendas e habitação: Como os partidos querem taxar o imobiliário

O que cada partido propõe para os próximos quatro anos no que a impostos diz respeito para as famílias e as empresas, para o setor imobiliário e energético, na fiscalidade verde e no combate à evasão fiscal. Nuno Cunha Barnabé (partner), Maria Inês Assis (advogada principal) e Francisco Granjo (advogado), da Abreu Advogados fizeram um trabalho de levantamento das principais propostas fiscais dos diferentes partidos que vão a votos no domingo, 6 de outubro, que o Dinheiro Vivo aqui reproduz por áreas.

Abaixo, um resumo do que é proposto nos impostos sobre o setor imobiliário — desde o arrendamento às rendas acessíveis, passando pela tributação de mais-valias, benefícios fiscais e turismo, entre outros — e sobre produtos e rendimentos financeiros.

IMPOSTOS SOBRE O SETOR IMOBILIÁRIO: IMI, AIMI, IMT, ALOJAMENTO LOCAL

Partido Socialista

1 – Incentivar a oferta privada de arrendamento a custos acessíveis, mediante a implementação do Programa de Arrendamento Acessível, a dinamização do regime de habitação a custos controlados, que dá acesso a uma taxa de IVA reduzida para a promoção habitacional a custos acessíveis, e o incentivo à redinamização do setor cooperativo.

Partido Social Democrata

1 – Manutenção dos benefícios fiscais ao arrendamento de longo prazo e de quartos para estudantes;

2 – Introdução de mecanismos para controlar a cartelização do mercado, tal como os limites introduzidos no Alojamento Local.

Bloco de Esquerda

1 – Tributação das mais-valias imobiliárias para empresas e fundos de investimento, através de um novo regime que estabeleça justiça fiscal;

2 – Novo regime de tributação das mais-valias imobiliárias para pessoas singulares residentes e não residentes;

3 – Revisão dos impostos sobre o património e respetivos benefícios fiscais que têm vindo a promover a especulação ou atividades especulativas e que são valorizadas pela transformação de uso dos solos. Exemplo disto é o IMT.

4 – Extinção dos benefícios fiscais criados para os fundos imobiliários e a punição fiscal das propriedades não colocadas no mercado.

CDS-Partido Popular

1 – Isenção dos contratos de arrendamento de imposto de selo;

2 – Redução progressiva da taxa de IMI de acordo com o número de dependentes que compõem o agregado familiar;

3 – A despenalização no IMT dos proprietários que arrendem quartos a estudantes;

4 – Aumento o prazo de isenção de IMI (imposto municipal sobre imóveis) de três para sete anos para habitação própria e permanente.

PCP-Coligação Unitária Democrática

1 – Redução da taxa máxima de 0,45% para 0,4%; alargamento da isenção do IMI para as famílias de muito baixos rendimentos e com pessoas deficientes; alargamento do âmbito do Adicional ao IMI;

2 – Penalizar a especulação financeira e imobiliária;

3 – Tributação progressiva de todo o património, seja o imobiliário, seja o mobiliário.

PAN – Pessoas, Animais, Natureza

1 – Dinamizar o mercado de arrendamento através da criação do incentivo para contratos de longa duração, por via da redução da tributação autónoma de rendimentos prediais em sede de IRS nomeadamente pela descida da taxa liberatória sobre estes rendimentos para 20% logo no contrato inicial de duração superior a 5 e inferior a 10 anos;

2 – Aumentar a justiça no cálculo do IMI, através da atualização automática anual por parte da autoridade tributária do coeficiente de vetustez, deste modo ajustando o imposto a pagar ao imposto que deve ser pago;

3 – Contribuir para a melhoria da eficiência energética, através da criação de um coeficiente de eficiência energética (Cev), em sede de IMI, que minore o valor patrimonial tributário em 10%, para edifícios novos cuja eficiência seja elevada (A ou A+) e para edifícios antigos com obras de requalificação ou renovação que comprovadamente tenham melhorado a sua eficiência energética em pelo menos dois níveis.

Iniciativa Liberal

1 – Eliminação total do IMT aquando da aquisição de imóvel para habitação própria e permanente (1ª habitação);

2 – O IMT deverá ter uma taxa fixa e não progressiva de 2,5% (taxa fiscalmente “neutra”);

3 – Liberalização do IMI – a taxa deve ser alargada para uma banda entre 0,15% e 0,9% e os municípios podem passar a utilizar o IMI como uma ferramenta de incentivo em termos de funcionalidades que queriam incentivar em termos de oferta imobiliária no seu território;

4 – Os municípios devem passar a ter autonomia para definirem taxas especificas para diferentes zonas do seu território (zonas alvo de problemas de desertificação, descriminar a utilização dos imóveis (habitação própria e arrendamento de longa duração em detrimento de exploração em AL por exemplo; prédio de escritórios em detrimento de hotel por exemplo);

5 – Isenção de IMI apenas para os prédios pertencentes às seguintes entidades, desde que se destinem ao exercício da sua atividade: (I) Coletividades de cultura e recreio; (II) Associações desportivas e as associações juvenis; (II) Estabelecimentos de ensino particular integrados no sistema educativo; (IV) Estados estrangeiros, quanto a prédios para representação diplomática ou consulares; (V) Prédios cedidos gratuitamente pelos particulares para utilização destas entidades; (VI) Monumentos nacionais e prédios de interesse público ou de interesse municipal; (VII) Entidades públicas empresariais responsáveis pela rede pública de escolas; (VIII) Prédios afetos à atividade de abastecimento público de água às populações, de saneamento de águas residuais urbanas e de sistemas municipais de gestão de resíduos urbanos; (IX) Prédios afetos a lojas com história, reconhecidos pelo município como estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local; (X) Entidades licenciadas a operar na Z. F. da Madeira e Z. F. da ilha de Santa Maria; (XI) As Regiões Autónomas e autarquias locais;

IMPOSTOS SOBRE O SETOR FINANCEIRO

Partido Socialista

1 – Definir um enquadramento fiscal que induza à criação de produtos financeiros verdes atrativos, quer para os cidadãos na aplicação das suas poupanças quer para as empresas no investimento em tecnologia e inovação para produzirem bens e serviços verdes.

Bloco de Esquerda

1 – Eliminação das isenções de impostos sobre os rendimentos financeiros pagos pelas sociedades instaladas nas zonas francas a entidades aí instaladas ou não residentes.

PCP-Coligação Democrática Unitária

1 – Taxa de 50% ou 90% respetivamente em todas as transferências financeiras ou rendimentos dirigidos aos paraísos fiscais;

2 – Taxa de 0,5% sobre todas as transações financeiras;

3 – Eliminar os benefícios fiscais ao setor bancário.

Iniciativa Liberal

1 – Dotar a economia de meios de financiamento por meio de capitais próprios às empresas, através de incentivos fiscais às empresas de Capitais de Risco desde que as mesmas sejam veículos de financiamento via capitais próprios.

PSD, CDS-PP e PAN não têm propostas nesta área.