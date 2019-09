Rendas elevadas levam famílias a não pagar crédito ao consumo

O aumento galopante das rendas está a levar mais famílias a terem dificuldades no pagamento de empréstimos ao consumo, defende João Morais Barbosa, administrador da Reorganiza, um dos intermediários de crédito autorizados pelo Banco de Portugal (BdP), noticia o Público, esta terça-feira.

De acordo com o responsável, muitas famílias que residiam nos centros das cidades e que não viram os seus contratos renovados foram como que obrigadas a procurar habitação mais longe. “Esta situação leva a que, mesmo fora dos grandes centros, os valores a pagar sejam mais elevados e, ainda, que essa mudança implique, com frequência, um aumento de custos com transportes ou outros.”

A situação, aliada às taxas de juro elevadas, fez disparar os pedidos de ajuda por parte de famílias, especialmente as mais carenciadas.

Desde janeiro, os portugueses contrataram 4.256 milhões de euros em crédito ao consumo, menos 32 milhões de euros do que igual período do ano passado, segundo os dados divulgados ontem pelo BdP.