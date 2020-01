Rendas em Lisboa aumentaram 78% desde o pico da crise

Após três anos de aumentos sucessivos, as rendas em Lisboa inverteram a tendência. O Índice de Preços de Rendas Residenciais publicado esta quarta-feira pela Confidencial Imobiliário (CI) mostra que no terceiro trimestre de 2019, o valor dos arrendamentos na capital baixou 1,4% face ao trimestre anterior.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, a subida ficou-se pelos 2,2%. De acordo com a análise da CI, desde o terceiro trimestre de 2014, quando o mercado começou a recuperar após a crise, que a variação homóloga não era tão baixa. Durante o pico da crise financeira, entre 2010 e o final de 2013, as rendas caíram mais de 19%.

Os cálculos revelam ainda que o valor das rendas na capital está hoje 44% mais elevado do que em 2010, quando começaram a descer. Já desde que atingiram o seu ponto mais baixo, em 2013, a valorização foi de 78%.

Desde o terceiro trimestre de 2016 que as rendas em Lisboa vinham a subir sem parar. A variação trimestral chegou a atingir os 7%, destaca a plataforma de análise imobiliária. O ritmo das subidas começou a abrandar no início de 2018. No início desse ano, o valor das rendas subia a um ritmo trimestral de 2,5%. Doze meses depois os aumentos já estavam abaixo de 1%.

Citado na análise da CI, Ricardo Guimarães, diretor da plataforma, destaca que, face a estes números, “fica agora por perceber se este comportamento será uma situação isolada ou se terá continuidade”.