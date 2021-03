Rendas sobem 5,5% no segundo semestre de 2020. Contratos aumentam 9,7%

© Unsplash

As rendas das casas aumentaram 5,5% no segundo semestre de 2020 face ao período homólogo, para um valor mediano de 5,61 euros por metro quadrado, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos últimos seis meses de 2020, registou-se um incremento de 9,7% no número de novos contratos quando comparado com o semestre homólogo. Neste período foram celebrados 79 878 novos contratos.

A última metade do ano apresenta uma redução no aumento das rendas, que no primeiro semestre apresentaram um incremento de 9,3%, mas um maior aumento no número no arrendamento - no primeiro semestre, a subida situou-se nos 3,8%.

As sub-regiões da Área Metropolitana de Lisboa, Algarve, Área Metropolitana do Porto e Região Autónoma da Madeira apresentaram preços de arrendamento acima do valor nacional.

Como revela o INE, ""o valor das rendas situou-se acima do valor nacional nas sub-regiões Área Metropolitana de Lisboa (8,57 €/m2), Algarve (6,63 €/m2), Área Metropolitana do Porto (6,12 €/m2) e Região Autónoma da Madeira e (5,99 €/m2).

A Área Metropolitana de Lisboa concentrou cerca de um terço dos novos contratos de arrendamento, isto é, 26 461.

Juntas, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram 50% do total de novos contratos do país.

O Algarve pesou 5,9% e o Baixo Alentejo respondeu por 448.