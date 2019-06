Rendimento da almofada das pensões afundou em 2018

As aplicações da almofada das pensões portuguesas tiveram um mau ano em 2018, com os investimentos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) a darem prejuízo por efeito, sobretudo, da volatilidade de final de ano nos mercados de ações no Japão, Europa e Estados Unidos.

Segundo os dados do relatório e contas de 2018 do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, a reserva destinada a cobrir pensões e amortecer défices da Segurança Social registou, excluindo transferências, um prejuízo de 0,09% em termos nominais devido ao desempenho da carteira de investimentos.

Apesar disso, o fundo somava 17,3 mil milhões de euros a 31 de dezembro, final do ano em que encaixou o maior volume de transferências de sempre. Foram 1,6 mil milhões de euros, vindos maioritariamente do saldo da Segurança Social (1,5 mil milhões), de receitas de IRC e Adicional ao IMI e de património vendido.

O rendimento do Fundo, 69% do qual alocado a dívida pública portuguesa, sofreu no ano passado com a volatilidade de ações e outros título de rendimento variável, cujo rendimento caiu de 10,82% para -5,81% ao longo dos 12 meses de 2018. A culpa foi sobretudo do comportamento das bolsas europeias e japonesa já no final do ano. Quanto aos investimentos em obrigações, que incluem títulos dos Tesouros americano e britânico, o rendimento caiu de 10,06% em 2017 para 1,31% no ano passado.

Apesar do resultado negativo da carteira em 2018, o Fundo de Estabilização obtém desde a sua constituição (1989) uma rentabilidade real de 2,51% (4,59% em termos nominais). No período dos últimos três anos, os ganhos foram de 1,26% quando descontada a inflação (e de 2,63% em termos nominais).

No final de 2018, o FEFSS cobria 133,29% dos gastos anuais com pensões, recuando ligeiramente face à cobertura de 133,59% do final do ano anterior. O objetivo é que alcance fundos suficientes para garantir 200% – ou dois anos de pagamentos de pensões.