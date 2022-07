Rendimento das famílias em Lisboa está 83,1% abaixo do necessário para comprar casa

Lisboa, Funchal, Viseu são as capitais de distrito onde comprar casa com crédito habitação é mais difícil © Direitos Reservados

"Comprar casa está cada vez menos ao alcance das famílias portuguesas", sobretudo nas dez capitais de distrito onde os rendimentos reais das famílias não chegam para comprar uma casa com recurso ao crédito habitação, uma vez que se revelam inferiores aos rendimentos mínimos necessários. As conclusões são do Portal Idealista, que aponta Lisboa, Funchal, Viseu, Faro, Ponta Delgada, Braga, Porto, Coimbra, Aveiro e Leiria como as cidades onde há menor folga orçamental para comprar casa.

Tendo em conta que o preço mediano das casas no trimestre passado rondavam os 490 mil euros, é em Lisboa onde o fosso entre o rendimento familiar real (28 475 euros por ano) e o necessário (52 231 euros/ano) para comprar casa é maior: uma diferença de 83,1%.

Comprar uma casa com crédito habitação assume-se uma dificuldade também para os habitantes do Funchal, onde o preço médio das casas situa-se nos 350 mil euros e os rendimentos reais são de 24 741 euros/ano - 49,4% inferiores aos salários necessários para comprar casa com recurso a empréstimo bancário (36 968 euros/ano).

Em terceiro lugar está Viseu, onde adquirir casa custa 235 mil euros e as famílias têm, em termos reais, menos 40,3% de rendimentos (17 676 euros/ano) face aos necessários (24 796 euros/ano).

Ainda no topo da lista das capitais de distrito onde existe uma diferença negativa entre rendimento familiar e o valor necessário para pagar o crédito de uma casa encontram-se Faro (-33,3%), Ponta Delgada (-22,5%), Braga (21,5%) e Porto (-13,6). Do lado oposto, com uma diferença positiva entre os mesmos indicadores, estão Portalegre (56,1%), Bragança (36,9%), Castelo Branco (29,7%) e Setúbal (29,2%).

Quanto aos motivos das dificuldades para comprar casa, o portal Idealista clarifica: "Primeiro, os preços das casas estão a subir a pique e os salários não acompanham esta evolução. Segundo, o crédito habitação está a ficar mais caro à medida que as taxas Euribor sobem. E, como se não bastasse, a inflação que se está a sentir no país - que atingiu os 8,7% em junho - está a esmagar ainda mais os orçamentos familiares".

Para calcular os rendimentos necessários, o portal imobiliário teve em conta um crédito habitação com TAN (Taxa Anual Nominal) a 1,19% e com prazo de pagamento de 30 anos, ao qual foi dado 20% de entrada. Considerou também o desconto de negociação por zonas e uma taxa de esforço de 30% para os gastos com a casa.