Rendimento dos portugueses até aguentou bem impacto da crise

Os rendimentos das famílias portuguesas conseguiram aguentar relativamente bem o impacto da crise pandémica no segundo trimestre, mostram dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE), divulgados nesta semana. A instituição usa o rendimento por habitante, para um retrato mais fiel da variação no bem-estar económico das famílias, dizem os técnicos.

Pelos cálculos da organização sediada em Paris, as famílias portuguesas tiveram uma quebra de 3% de abril a junho, que compara com a queda de 13,5% no produto interno bruto per capita. A diferença significa que os rendimentos suportaram melhor o efeito brutal da crise do que a atividade económica: o PIB caiu quatro vezes mais do que o rendimento real per capita. Razão? "As medidas de apoio dos governos protegeram o rendimento das famílias do impacto económico da covid", indica a OCDE.

Neste lote estão, por exemplo, apoios à manutenção de emprego que passam por regimes de lay-off simplificado, em Portugal, activité partiell, em França, ou kurzarbeit, na Alemanha, apoiando empresas com redução de atividade. Mas também se contam medidas de auxílio direto ao rendimento das famílias que, no caso português, passam por apoios criados para trabalhadores informais e sócios-gerentes com carreiras contributivas irregulares ou inexistentes. Medidas que permitiram ao país sair relativamente bem, quando comparado com parceiros europeus para os quais existem dados e onde, nalguns casos, a queda no rendimento das famílias foi bem maior, mesmo com menor destruição no PIB.

Face ao total da OCDE, Portugal está longe da média em termos de rendimento per capita devido à influência de casos atípicos (abaixo).

PIB vs Rendimento

O caso sueco

Há economias que não confinaram tanto e conseguiram evitar maior erosão do PIB nos meses de confinamento severo. Dados da OCDE mostram a relação positiva entre os indicadores. Por exemplo, Finlândia, Dinamarca e Noruega conseguiram travar maiores quedas do PIB (-3,4% a -7%) e anularam quebras de rendimento ou até o aumentaram. Mas a Suécia, muitas vezes apontada como exemplo, não conseguiu evitar um tombo do PIB per capita de 8,4% e idêntica queda de rendimento: -8,9%.

Caso à parte é a Irlanda, cujo PIB caiu 6,3%, enquanto o rendimento subiu 3,6%. Esta evolução pode estar relacionada com a estrutura económica do país, muito dependente das grandes tecnológicas - dos poucos setores a crescer devido ao confinamento e necessidade de utilização massiva das tecnologias.

O estranho caso dos EUA

Na análise da OCDE salta à vista a evolução do rendimento per capita das famílias norte-americanas, com +10,1% no segundo trimestre, face a março, deixando a larga distância a queda do PIB, acima de 9% A organização liderada pelo mexicano Ángel Gurría explica que é preciso "algum cuidado" a ler os dados. "Este aumento significativo reflete as características generosas mas temporárias do apoio governamental decretado em abril, nomeadamente o CARES Act", explica, alertando para o facto de o Bureau of Economic Analysis ter reportado "um decréscimo de 4,4% no rendimento disponível para o terceiro trimestre de 2020".

Também o Canadá apresenta grande divergência entre evolução do PIB e dos rendimentos. Aqui, o governo de Justin Trudeau levou a cabo uma gigantesca transferência de dinheiro para os agregados familiares levando o rendimento per capita a saltar 11%, apesar de o PIB cair quase 12%.