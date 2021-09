Renováveis cobriram 63% do consumo nos primeiros oito meses do ano

© Direitos Reservados

A produção renovável abasteceu 63% do consumo de energia elétrica em Portugal nos primeiros oito meses do ano, tendo a hidroelétrica contribuído com 28%, a eólica com 25%, biomassa 7% e a fotovoltaica 3,6%. Segundo os dados da REN - Rede Energéticas Nacionais, a produção não renovável abasteceu 30% do consumo, repartida por gás natural com 28% e carvão com 2%,. Os restantes 7% correspondem a energia importada.

Em agosto, o consumo de energia elétrica cresceu 0,4%, (0,3% considerando a correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis). No acumulado de janeiro a agosto, o crescimento homólogo é de 2% (2,7% com correção de temperatura e dias úteis), embora, na comparação com igual período de 2019, haja um recuo de 2%.

Refere a REN, em comunicado, que as condições para a produção eólica foram desfavoráveis em agosto, com o índice de produtibilidade respetivo a registar 0,83 (média histórica igual a 1). Na produção hidráulica "os valores não são significativos nesta altura do ano". A produção renovável abasteceu 42% do consumo no mês de agosto, a não renovável abasteceu 32%, enquanto o saldo importador assegurou os restantes 26%.

No acumulado do ano, o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 1,14 e o de produtibilidade eólica em 0,97 (média histórica igual a 1).

Quanto ao gás natural, em agosto houve um contração de 21% face a igual mês de 2020, com quebras de 36% no mercado de produção de energia elétrica e de 7,6% no segmento convencional, que abrange os restantes consumos. A quebra no segmento convencional deveu-se a reduções em grandes clientes, explica a REN.

No acumulado do ano, o consumo de gás natural está 2,2% abaixo do período homólogo, "com o crescimento de 5,8% no segmento convencional a ser insuficiente para compensar a queda de 16% no mercado elétrico". Na comparação com o mesmo período de 2019, a diminuição é de 6%.