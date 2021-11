Renováveis crescem 5,2% e Portugal chegará aos 7.700 MW no fim do ano

O solar fotovoltaico é apenas uma das renováveis em que Portugal tem vindo a reforçar a sua posição © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

A capacidade instalada de energias renováveis em Portugal vai, no final de 2021, chegar aos 7.740 megawatts, valor que representa um crescimento de 5,2% em relação a 2020.

Os dados foram hoje divulgados pela Informa D&B, na sequência de um estudo sobre o setor energético em Portugal. Diz a consultora que a energia solar fotovoltaica é a que "apresenta o maior potencial de crescimento", pelo que, em 2021, a sua capacidade poderá aumentar mais de 20% face aos 1.030 MW de capacidade instalada no final de 2020.

A capacidade instalada das energias renováveis em Portugal tem crescido 5% ao ano, em média, na última década, valor que representa um abrandamento face à década anterior, "devido à maturidade crescente do mercado e ao corte nos incentivos à produção", diz a Informa D&B.

Em dezembro de 2020, a capacidade global instalada de renováveis em Portugal Continental era de 7.359 MW, que compara com os 7.220 MW do ano anterior e os 5.212 MW de 2012.

A energia eólica representava 74% do total, atingindo os 5.456 MW no final de 2020. Havia, então, 254 parques eólicos em atividade, com um total de 2 801 aerogeradores. Lisboa é o distrito que tem maior número de parques eólicos, com 39, seguido de Viseu, com 38, e Vila Real com 34, sublinha o comunicado.

A energia solar fotovoltaica ocupa o segundo lugar em termos de capacidade instalada acumulada, com 1 030 MW em 2020, 14% do total.

Entre os restantes tipos de energia, destacam-se as mini-hídricas, com 415 MW, e a energia produzida a partir de biomassa, com 242 MW, sendo o resto distribuído entre o biogás, os resíduos sólidos urbanos e a energia geotérmica.

Por sua vez, a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis foi de 17.279 GWh em 2020, valor que corresponde a 35,3% da produção global de eletricidade. A produção de energia eólica caiu 10% para 12.297 GWh, representando 71,2% do total da produção de energias renováveis.