Renováveis pesaram 79,5% na eletricidade produzida em Portugal no 1º trimestre

Foram gerados, durante o primeiro trimestre, 14.262 gigawatt-hora (GWh) de eletricidade em Portugal continental, dos quais 79,5% foram de origem renovável. As barragens foram responsáveis por 44% da eletricidade total produzida, seguindo-se a energia eólica com 28%, a biomassa com 5,6% e o solar fotovoltaico com 2%.

Os dados são do Boletim de Eletricidade Renovável da APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que mostra, ainda, que o setor eletroprodutor gerou, nos primeiros três meses do ano, emissões totais de 1,2 MtCO2eq (milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente), uma descida de 29,8% face ao período homólogo. As renováveis evitaram a emissão de 3,8 MtCO2eq.

No boletim, a APREN destaca que, desde o início do ano, o Comércio Europeu de Licenças de Emissão de CO2 (CELE), registou um preço médio de 37,4 euros por tonelada de CO2, o que representa um aumento de 57 % face ao período homólogo.

Quanto à eletricidade, o preço médio horário registado no MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade) em Portugal foi de 44,8 euros por MWh, mais 28,2% do que em igual período do ano passado. Houve 912 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade no país, com um preço horário médio no MIBEL de 31,73 €/MWh.

Portugal exportou 1.897 GWh de eletricidade nos primeiros três meses do ano, tendo importado 1.308 GWh. O saldo importador é negativo em 589 GWh.