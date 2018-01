Renováveis pouparam 727 milhões aos consumidores em 2017

A produção de eletricidade a partir de fontes renováveis representou apenas 44 % do consumo de eletricidade em 2017 em Portugal, mas ainda assim contribuiu para a redução do preço médio da eletricidade transacionada no mercado grossista da ordem dos 18,3 euros/MWh, o que representou um benefício para o consumidor de 727 milhões de euros.

De acordo com a APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis, as renováveis contribuíram também para evitar a emissão de 8,5 milhões de toneladas de CO2 e para uma poupança na importação de 770 milhões de euros de combustíveis fósseis e, consequentemente, para um aumento da autossuficiência energética.

A eólica foi a tecnologia renovável que gerou mais eletricidade – 11,9 TWh, seguida da eletricidade de origem hídrica (7,3 TWh), da bioenergia (2,8 TWh) e da solar fotovoltaica (0,8 TWh).

“Os benefícios das renováveis superaram largamente, mais uma vez, os seus custos colocando-as como a solução mais custo-eficaz para o sistema elétrico nacional. Contudo, em 2017, os acréscimos de nova potência foram residuais, especialmente no caso da solar, que só cresceu 3%”, afirmou António Sá da Costa, presidente da APREN.

Para 2018 é esperado um grande desenvolvimento da eletricidade solar fotovoltaica e da bioenergia, “condições essenciais para o aproveitamento do elevado potencial dopaís na irradiação solar e na biomassa florestal”, salientou.

“No caso da solar fotovoltaica é de salientar a continuada e importante redução de preço nos últimos anos ‑ cerca de 7 vezes, nos últimos 10 anos ‑ o que coloca esta tecnologia no ranking das mais competitivas. É pois, importante que, em 2018, Portugal se possa posicionar como impulsionador desta tecnologia através de políticas e condições legislativas que promovam o seu desenvolvimento”, referiu ainda o comunicado divulgado pela APREN, antecipando que “2018 seja marcado por uma exploração sustentável da bioenergia nacional”.