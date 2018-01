Renováveis. Regras para atribuição de novas centrais em consulta pública

Está já em consulta pública o projeto de Portaria que aprova o regulamento para a atribuição de licenças de produção de energia renovável em regime de mercado, sem tarifas subsidiadas que onerem os consumidores.

A medida, anuncia a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), visa “responder ao forte interesse manifestado pelos promotores nacionais e internacionais e agilizar as intenções firmes de investimento”. Os interessados podem apresentar por escrito, junto da Direção Geral de Energia e Geologia, sugestões ao projeto de Portaria no prazo de 30 dias.

Em comunicado, a DGEG explica que, no cerne da alteração, “está o elevado número de pedidos de licenciamento, que excede largamente a atual capacidade de receção da eletricidade na zona de rede elétrica”. Estão, atualmente, em análise “mais de 2.200 pedidos de licenciamento correspondentes a 91 centrais fotovoltaicas, a que se somam mais 80 megawatts de energia eólica”, pode ler-se no documento.

A atribuição será feita por sorteio, que será efetuado de entre os pedidos de licença de produção ou aceitação de comunicação prévia para a produção de eletricidade em regime especial e no regime remuneratório geral, que se encontrem na Direção Geral de Energia e Geologia devidamente instruídos até 31 de dezembro de 2017. Sendo que caberá a esta entidade promover a dita atribuição por sorteio, “através de aviso publicitado no seu sítio e na imprensa nacional, com antecedência mínima de 10 dias”. O ato de atribuição, que será público, é presidido por um júri, constituído por 3 membros, nomeado por despacho do membro do Governo responsável pela área da energia.

“A atribuição da licença de produção será imediata e automática, com base numa hierarquização. Quando for ultrapassado o limite da capacidade disponível na rede, as restantes licenças hierarquizadas ficarão a aguardar o reforço da respetiva rede”, refere o comunicado.