Governo: stocks mostram “crescente normalidade da situação”

Os serviços mínimos estão a ser cumpridos durante a greve dos motoristas de matérias perigosas e os stocks de combustíveis da rede de postos de emergência “são os mais elevados desde o início da greve e, em conjunto com o aumento do número de cargas, demonstram uma crescente normalidade da situação”.

Às 17H00 de hoje a rede REPA-Rede de Emergência de Postos de Abastecimento exclusiva tinha 60,75% de gasóleo e 93,45% de gasolina. “A REPA não exclusiva apresentava 62,26% de gasóleo e 45,50% de gasolina”, adianta um comunicado do Ministério do Ambiente e Transição Energética divulgado esta tarde.

“Estes são os stocks mais elevados desde o início da greve e, em conjunto com o aumento do número de cargas, demonstram uma crescente normalidade da situação”, afirma.

Acrescenta que “ao longo do dia de hoje, sábado, 17 de agosto, a requisição civil foi cumprida e os serviços mínimos superados”, afirma.

Das 101 cargas previstas em Leça de Palmeira, foram realizadas 127. Em Sines, das 33 cargas previstas foram cumpridas 40, e, em Aveiras, das 102 cargas previstas realizaram-se 146.

“Note-se que estes valores excedem largamente os previstos nos serviços mínimos, o que traduz o facto de serem muitos os trabalhadores que não se encontram em greve”, afirma a nota.

Os serviços de abastecimento nos aeroportos foram os previstos. As Forças de Segurança e as Forças Armadas só foram pontualmente solicitadas para conduzir as viaturas de transporte carburante.

