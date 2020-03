Reposição de fronteiras reavaliada de 10 em 10 dias

O Governo vai reavaliar a reposição de fronteiras no final da próxima semana, podendo prolongar ou retirar esta restrição de circulação entre Portugal e Espanha.

A resolução aprovada esta segunda-feira em Conselho de Ministros prevê “a reposição do controlo documental de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, entre as 23:00 horas do dia 16 de março de 2020 e as 00:00 horas do dia 15 de abril de 2020, sem prejuízo de reavaliação a cada 10 dias e possível prorrogação”, ou seja, apesar de ser por um período de 30 dias, esta restrição pode ser levantada antes ou prolongada por mais tempo.

Esta decisão já tinha sido anunciada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de uma reunião por videoconferência com o homólogo espanhol. Agora toma forma de lei.

Neste Conselho de Ministros eletrónico, foi ainda aprovada a “suspensão de todos os voos com origem de Espanha ou destino para Espanha, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses, com exceção das aeronaves de Estado, das Forças Armadas, voos para transporte de carga e correio, bem como voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais”, indica a nota divulgada pela presidência do Conselho de Ministros.

O Governo aprovou ainda “a proibição da circulação rodoviária, nas fronteiras internas terrestres, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência” e também a suspensão da circulação e transporte ferroviário e fluvial, exceto para o transporte de mercadorias.

Os dois governos decidiram apenas deixar abertos nove pontos de passagem na fronteira.