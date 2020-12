Reserva Federal dos Estados Unidos mantém taxas de juro inalteradas

Reserva Federal Norte-americana

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Dezembro, 2020 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O Comité decidiu manter o intervalo para a taxa de juro federal entre 0 e 1/4 por cento e espera que seja apropriado manter este intervalo até às condições do mercado de trabalho terem chegado a níveis consistentes com a avaliação do Comité", pode ler-se no comunicado do Comité de Mercado Aberto da Fed divulgado hoje.

Em março, quando se começou a fazer sentir o impacto da pandemia, a Fed decidiu baixar as taxas de juro em um ponto percentual para o intervalo atual de entre 0% e 0,25%, assegurando que se manteriam assim enquanto for necessário.

A Fed anunciou ainda que irá continuar "a aumentar as suas reservas de títulos do Tesouro de em pelo menos 80 mil milhões de dólares

por mês e de títulos garantidos em pelo menos 40 mil milhões de dólares por mês até ter sido feito progresso substancial".

"Estas compras de ativos ajudam a fomentar o funcionamento normal do mercado e as condições de financiamento acomodativas, apoiando assim o fluxo de crédito para os agregados domésticos e empresas", pode ler-se na nota de Fed.

O Comité do Mercado Aberto, que toma as decisões, vai "continuar a monitorizar as implicações de novas informações para as suas perspetivas económicas" e manifestou-se "preparado para ajustar o seu posicionamento de política monetária como apropriado, caso surjam riscos que possam impedir o atingir dos objetivos".

"As avaliações do Comité vão ter em conta um largo escopo de informação, incluindo números sobre a saúde pública, condições do mercado de trabalho, pressões sobre a inflação e expectativas sobre a inflação, e desenvolvimentos financeiros e internacionais", de acordo com o comunicado.

A Fed diz ainda estar "comprometida com o uso de todas as suas ferramentas para apoiar a economia dos Estados Unidos neste tempo desafiante", com a atividade económica e o emprego a "continuar a recuperar, mas a permanecerem muito abaixo dos níveis do início do ano", com uma "procura mais fraca e descidas no preço do petróleo".