Reserva Federal dos EUA sobe taxa de juro até máximo de 5,5%, BCE deve acompanhar

As taxas de juro diretoras dos Estados Unidos (EUA) subiram mais 0,25 pontos percentuais (p.p.), esta quarta-feira, depois de uma pausa em junho, colocando agora o intervalo da taxa de refinanciamento central da Reserva Federal (Fed) em 5,25% a 5,5%.

O ponto superior deste intervalo é o maior valor da taxa de juro diretora dos EUA desde o início de 2001, o ano em que rebentou a bolha especulativa das empresas tecnológicas (as chamadas dot com), lançando o caos nos mercados e em muitas economias, levando inclusive a recessões.

O Banco Central Europeu (BCE), que em junho continuou a subir juros, deverá prosseguir amanhã (quinta) ao mesmo ritmo da Fed, aumentado a taxa de refinanciamento de 4% para 4,25%, diz a maioria dos analistas ouvidos pela AFP.

Em comunicado, a Fed diz que "os indicadores recentes sugerem que a atividade económica tem vindo a expandir-se a um ritmo moderado", que "a criação de emprego tem sido robusta nos últimos meses, e a taxa de desemprego tem-se mantido baixa". Ao mesmo tempo, "a inflação mantém-se elevada".

Tudo considerado, o comité dos governadores da Fed decidiu que as taxas de juro da área do dólar têm de aumentar para arrefecer a inflação.

Segundo diz a Reserva presidida por Jerome Powell, parece que há margem para tal uma vez que, mesmo com as subidas fortes e consecutivas que se têm verificado desde março do ano passado (quando a Fed iniciou o seu ciclo de aperto monetário, quatro meses antes do BCE), a economia e o emprego continuam a andar e o desemprego mantém-se baixo.

A Fed "procura alcançar o pleno emprego e uma inflação de 2% a longo prazo", recorda a instituição sediada em Washington.

"Para chegar a estes objetivos, o comité [do sistema de bancos centrais que formam a Reserva Federal] decidiu aumentar o objetivo para a taxa dos fundos federais [em mais 0,25 pontos percentuais] para um intervalo de 5,25% a 5,5%", diz a nota oficial.

