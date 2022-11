Reserva Federal sobe taxa de juro dos Estados Unidos até 4%, mas quer abrandar a partir de aqui

O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell. © Brendan Smialowski/AFP

A taxa de juro central da maior região monetária do mundo, a do dólar dos Estados Unidos, aumentou de um intervalo entre 3% e 3,25% para 3,75% e 4%, anunciou o banco central do país, a Reserva Federal (Fed), esta quarta-feira.

Foi um aumento equivalente a 0,75%, mas agora a instituição sinaliza que a próxima subida até pode ser mais suave, a acontecer eventualmente em dezembro.

A taxa de refinanciamento dos EUA (o preço cobrado aos bancos comerciais americanos sempre que estes precisam de pedir financiamento regular à autoridade monetária) passa a assim a ser cerca do dobro comparativamente ao nível de juros do Banco Central Europeu (BCE), que na semana passada, também procedeu a uma subida forte (também mais 0,75%), colocando a taxa diretora nos 2%.

A Fed tem sido sempre mais rápida e musculada a intervir nos mercados. Quando foi preciso baixar o custo do dinheiro e injetar amplas quantidades de fundos a preços mínimos (quantitativa easing) para reavivar a economia durante a última crise e durante a pandemia, a Reserva presidida por Jerome Powell foi muito ágil, cortando o custo dos fundos rapidamente.

Agora, perante um cenário de inflação muito elevada, a Fed tem sido bem mais rápida a subir e a descontinuar os programas de compras de ativos, como dívida pública e privada.

A decisão desta quarta-feira configura o sexto aumento da taxa diretora (definida como um intervalo) desde março.

Regresso a 2007

A taxa Fed Funds está agora no valor mais alto desde desde 2007 (o BCE fez um regreso a valores de 2009).

Ou seja, a taxa da Fed encontra-se agora no valor mais elevado desde a crise do subprime, que abriu caminho ao colapso financeiro global, com a falência de bancos gigantes.

O caso mais agudo foi o do Lehman Brothers, que implodiu em 2008, arrastando consigo milhares de bancos, seguradoras e gestoras de fundos, e ajudou a germinar uma grave crise nas dívidas soberanas, sobretudo na Europa.

Mas agora é tempo de outra crise, a da inflação e da energia.

Em setembro, a taxa de inflação anual dos Estados Unidos subiu para 8,2% (9,9% na zona euro).

A Fed reafirma o seu mandato e diz que "procura alcançar o pleno emprego e uma inflação próxima de 2% no longo prazo".

Para tal, o comité da Reserva Federal decidiu subir a taxa dos fundos federais para um intervalo de 3,75% a 4%".

Mas, segundo o governador Powell, há sinais de que o ciclo de subidas possa suavizar e estar mais perto do fim.

"Os dados recebidos desde a nossa última reunião sugerem que o nível final das taxas de juros será mais alto do que o esperado", disse Jerome Powell, em conferência de imprensa.

Powell reiterou o aviso de que a inflação da área do dólar ainda está em níveis muito acima do admissível no entender do banco central.

"A inflação continua elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e procura ainda relacionados com a pandemia, com os preços de energia e com pressões mais alargadas aos preços em geral", sinal de que a inflação nos EUA, como na zona euro, já está a contaminar o resto da economia e com força.

Ainda assim, o governador da Fed sinalizou que os próximos aumentos de taxas já podem ser inferiores a 0,75 pontos percentuais.

"O momento para aumentos menores está a aproximar-se e pode acontecer na próxima reunião", em dezembro. "Ou na reunião seguinte, mas ainda não foi tomada nenhuma decisão", disse.