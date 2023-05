Reserva Federal subiu taxas em 0,25%, BCE deverá fazer o mesmo

epa10207390 The President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde speaks during a Committee on Economic and Monetary Affair at the European Parliament in Brussels, Belgium, 26 September 2022. EPA/STEPHANIE LECOCQ © EPA

As taxas de juro diretoras dos Estados Unidos (EUA) subiram mais 0,25 pontos percentuais (p.p.), colocando o intervalo da taxa de refinanciamento central nos 5% a 5,25%, anunciou ontem a Reserva Federal (Fed).

Hoje, também há mais analistas que antecipam que o Banco Central Europeu (BCE) faça o mesmo, subindo a sua taxa diretora central de 3,5% para 3,75%, o que significa que estará a abrandar o aperto dos juros, observam vários analistas. A última subida, em março, foi de 0,5 pontos percentuais.

Até março, a inflação da zona euro continuava muito alta (bem acima de 8%), mas já havia sinais de que poderia enfraquecer daí em diante.

Foi o que aconteceu: em março, o ritmo dos preços aliviou bastante, para 6,9%, segundo apurou o Eurostat.

Em abril, a inflação interrompeu a descida (subiu ligeiramente, para 7%) que já durava há cinco meses consecutivos, depois de um recorde de 10,6% obtido em outubro.

Alguns economistas ainda se inclinam para um possível aumento de 0,5 pontos, hoje, mas muitos consideram que a autoridade liderada por Christine Lagarde já terá condições para baixar o ritmo do aperto nos juros e falam agora de uma subida de 0,25 pontos, desvalorizando o solavanco para cima da inflação em abril.

"O aumento inesperado da inflação na zona euro resulta de um aumento dos preços da energia, após o forte efeito de base negativo em março, e de uma inflação dos serviços ligeiramente mais elevada", afirma Carsten Brzeski, economista do ING, numa nota aos clientes.

"Esperamos que a inflação global continue a cair, mas que a inflação subjacente se mantenha estável", acrescenta o analista. Assim, diz, é de esperar uma moderação na subida de taxas do BCE.

"A persistência de uma inflação [elevada] revela claramente a necessidade de continuar a aumentar taxas de juro, mas com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mais fraco do que o previsto [dados do Eurostat] e o fraco crescimento dos empréstimos e da procura por crédito [dados do BCE], os argumentos a favor de um abrandamento do ritmo e da magnitude das subidas de taxas tornaram-se mais fortes", disse o perito do ING. Espera "um aumento de 25 pontos de base [0,25 pontos percentuais".

De acordo com a Lusa, Konstantin Veit, gestor da PIMCO, também espera que o BCE suba as taxas de juro em 25 pontos base e que, como aconteceu em março, "se abstenha de adiantar o que fará nas reuniões seguintes".

Os analistas do Unicredit, citados pela agência EFE, também antecipam uma subida de 25 pontos base, mas não afastam a possibilidade de um aumento mais forte, de 50 pontos, refere a mesma agência.

Os dados da inflação publicados nesta última terça-feira sugerem que o BCE "pode desacelerar o ritmo de subidas das taxas para 25 pontos base na reunião de quinta-feira", diz Ulrike Kastens, do grupo financeiro DWS. Mas, "há que reconhecer que a taxa de inflação continua demasiado alta".

Fed sobe taxas apesar da instabilidade. Esta semana mais um banco resgatado.

Apesar da recidiva de problemas graves no setor bancário dos EUA (na segunda-feira passada foi salvo mais um banco falido com o apoio do Estado, o First Republic, entretanto absorvido pelo JP Morgan), a Fed manteve o rumo esperado para as taxas da área do dólar.

O banco central de Jerome Powell explicou que o aperto monetário justifica-se porque "a atividade económica expandiu-se a um ritmo modesto no primeiro trimestre" e "a inflação continua elevada".

A taxa de inflação homóloga (comparação anual) norte-americana tem estado a aliviar nos últimos nove meses e de forma consistente, mas continua bastante acima do limite definido pela Fed. Em março, a inflação total dos EUA estava nos 5%.

Ainda assim, o banco central americano reconhece que "a criação de emprego tem sido robusta nos últimos meses e a taxa de desemprego tem-se mantido baixa".

A Reserva Federal também tentou deixar mais uma mensagem de confiança na banca, na sequência da falência do referido First Republic, um banco de média dimensão, isto depois de um março negro, em que faliram outros dois: Silicon Valley Bank e Signature Bank.

Disse que "o sistema bancário dos EUA é sólido e resistente" e que "é provável que as condições de crédito mais restritivas para as famílias e as empresas influenciem a atividade económica, a contratação e a inflação".

No entanto, "a extensão desses efeitos permanece incerta" pelo que "o comité [da Fed] continua muito atento aos riscos de inflação".

"Para apoiar estes objetivos [descer a inflação até 2%, como o BCE], o comité da Fed decidiu aumentar o intervalo da taxa dos fundos federais para 5% a 5,25%" e "acompanhará de perto as informações recebidas e avaliará as implicações para a política monetária".

"Ao determinar em que medida poderá ser apropriado um reforço adicional da política monetária para que a inflação volte a atingir os 2% ao longo do tempo, o comité terá em conta a restritividade cumulativa da política monetária, os desfasamentos com que a política monetária afeta a atividade económica e a inflação, e a evolução económica e financeira".

Em cima disto, a Fed continuará desfazer-se da dívida pública que ainda tem no seu balanço, que configura uma forma indireta de também aumentar juros. O BCE está a fazer o mesmo.