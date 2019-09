Reserva Federal volta a injetar dinheiro no sistema. A terceira vez esta semana

A Reserva Federal norte-americana injetou uma terceira dose de liquidez no mercado para tentar conter o aumento das taxas das operações de recompra, ou repos, dentro do limite dos 2%.

A Reserva de Nova Iorque, um braço da Fed, fez uma nova intervenção no montante de 75 mil milhões de dólares esta quinta-feira, procurando evitar um novo pico nas taxas de juro do financiamento de curto prazo dos bancos que no início da semana atingiu os 10%.

Esta subida provocou algum nervosismo nos mercados, ainda de memória fresca da crise financeira de 2008, quando a liquidez secou, pouco antes da reunião da Fed que cortou a principal taxa para valores entre 1,75% e 2%.

Os acordos de recompra ou repos, termo derivado da terminologia anglo-saxónica repurchase agreements, constituem uma forma de financiamento em que o devedor — normalmente uma instituição financeira —, cede títulos da sua carteira — por exemplo, valores representativos de dívida pública —, como contrapartida de um empréstimo e, simultaneamente, se obriga a recomprá-los numa data pré-estabelecida. A diferença entre os preços de venda e de recompra constitui o juro pago pelo devedor. Fonte: CMVM

As razões para este súbito aumento ainda permanecem um mistério, mas os analistas acreditam que se trata, tão-só, de um desencontro de disponibilidade de liquidez entre a oferta e a procura. Foi essa a explicação dada pelos analistas da JP Morgan numa nota distribuída aos seus clientes.

Ao que tudo indica, foi a necessidade de elevados montantes de dinheiro por parte das empresas norte-americanas, para fazer face a compromissos fiscais, que reduziram a liquidez disponível no mercado. Normalmente, esta necessidade de liquidez atinge os 100 mil milhões de dólares. O problema é que na passada segunda-feira, foram também liquidados cupões de obrigações do tesouro no valor de 54 mil milhões de dólares, o que conduziu à escassez.

“A partir do momento em que se suspeita que há problemas, as instituições retraem-se”, aponta Filipe Garcia, da Informação de Mercados Financeiros (IMF), acreditando que se trata de “uma questão temporária.”

“É a mesma situação como quando faltou gasolina dos postos de abastecimento”, compara o economista, referindo que a Fed é como “o camião que vem abastecer”, dando liquidez ao mercado, na tentativa de repor a normalidade.

O presidente da Reserva Federal, Jay Powell, garantiu esta quarta-feira que as operações da Fed eram “temporárias” e que apesar das pressões, “não tinham efeitos na economia ou na orientação da política monetária.”

Mini-crise de liquidez

Filipe Garcia acredita que a falta de liquidez é um problema “momentâneo”, resultado de uma conjugação e fatores. “Coincidiu com os compromissos fiscais das empresas” e a liquidação de cupões de obrigações do tesouro.

E é grave? “Depende do controlo que a Fed consiga fazer”, refere o analista da IMF. E continuando na comparação com a greve dos camionistas, “o que o governo fez em Portugal para manter a normalidade no abastecimento de combustíveis.”

O economista acredita que o banco central norte-americano tem capacidade para controlar a situação. “A Fed tem instrumentos para atuar” se for necessário.

Filipe Garcia nota que há escassez de dólares fora dos Estados Unidos. “É um fenómeno que está a acontecer”, mas admite que pode não estar relacionado.