Reservas de alojamento em plataformas online na União Europeia acima de 2019

A recuperação do turismo este ano tem sustentado indicadores positivos em todos os segmentos, incluindo no alojamento. A sede por viajar manifestou-se também no número de estadas compradas na União Europeia. No primeiro semestre de 2022 foram reservadas mais seis milhões de noites face a 2019 nas plataformas online Airbnb, Booking.com, Expedia Group e Tripadvisor ​​, revelou o Eurostat esta terça-feira, 4.

De acordo com o gabinete europeu de estatística, até junho os hóspedes passaram 199 milhões de noites em alojamentos marcados através destas plataformas, valor acima dos 193 milhões de reservas registadas em 2019, e um incremento de 138% face a 2021.

"Depois de uma recuperação gradual do número de reservas no segundo semestre de 2021, nos primeiros seis meses deste ano as reservas ultrapassaram, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia", reitera o Eurostat que destaca o crescimento das reservas logo no primeiro trimestre do ano, que mais do que duplicaram face ao ano passado atingindo os 67,4 milhões de noites (27,1 milhões no mesmo período de 2021) estando também acima dos 64,5 milhões de noites registados em 2019.

"Os números aumentaram para 132 milhões de noites e no segundo trimestre, em comparação com 56,7 milhões em 2021 e 128,8 milhões em 2019", adianta o gabinete que destaca a recuperação "robusta" nos 31 países.

Lisboa destaca-se na lista, ocupando o top 15 das regiões com mais de um milhão de dormidas entre janeiro e março, totalizando 1,4 milhões de noites compradas nestas plataformas. O ranking é liderado pela França e por Espanha, com cinco regiões cada, segue-se Itália com duas regiões e a Áustria e Polónia com uma, a par com Portugal.