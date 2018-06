Reservas de petróleo dos EUA baixam mais do que o esperado

As reservas de petróleo dos Estados Unidos baixaram na semana passada em 4,1 milhões de barris e ficaram em 432,4 milhões, informou o Departamento de Energia.

Este número surpreendeu os analistas que tinham previsto uma descida mais moderada de 2,6 milhões de barris.

No nível atual as reservas de petróleo continuam na média para esta época do ano, indicou a administração norte-americana.

Após serem conhecidos estes dados, o preço do barril de petróleo (WTI) para entrega em julho baixava para 66,02 dólares.

As importações diárias de crude alcançaram na semana passada uma média de 8 milhões de barris, um recuo de aproximadamente 247 mil barris em relação à semana anterior e as refinarias operaram a 95,7%, ligeiramente acima do nível do período precedente.