As reservas de petróleo dos Estados Unidos subiram na semana passada em 5,8 milhões de barris para 438,1 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

A subida surpreendeu os analistas do setor, que apontavam para uma descida de 1,7 milhões de barris.

No nível atual, as reservas de petróleo mantêm-se na média para esta época do ano, de acordo com o Departamento de Energia.

Após serem conhecidos estes dados, o preço do barril de petróleo (WTI) para entrega em junho baixava para 72,02 dólares.